حقق دراج فرنسي يبلغ 105 أعوام، رقماً عالمياً، بعد قطع مسافة تبلغ 22 كيلومتراً و547 متراً في ساعة واحدة، ليصبح أول دراج يقطع تلك المسافة في فئته العمرية.

وأثار سائق الدراجات الهوائية، روبرت مارتشاند، دهشة الجماهير في مضمار (سان كوينتين أون إيفلين)، قرب العاصمة باريس، والذين قاموا بالاحتفال معه بإنجازه غير المسبوق.

مارتشاند، حقق في 2012، رقماً عالمياً في فئة 100 عام، بعد قطعه مسافة 24 كيلومتراً و250 متراً في ساعة واحدة، قبل أن يكسر رقمه الشخصي بعدها بعامين، محققاً 26 كيلومتراً و927 متراً.

وقال مارتشاند، للصحفيين والمحتفلين بإنجازه، إنه (كان يستطيع قطع مسافة أطول، إلا أن الوقت لم يسعفه).

وكان المعمر الفرنسي دراجاً محترفاً في شبابه، حتى سن الثلاثين، ثم عاد لإحتراف هذه الرياضة بعد التسعين.

ولم يتجاوز أي دراج هوائي العقد الخامس في ممارسة هذه الرياضة بشكل احترافي.