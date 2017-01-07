وقال نوبخت، في اجتماع للجنة الاقتصاد المقاوم عقد مساء الخميس في مدينة بوشهر (جنوب البلاد): ان المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص تعد من الأهداف المهمة للجنة الاقتصاد المقاوم التي تولي الاهتمام بمطالب وتوقعات هذا القطاع من الحكومة. وأضاف: ان الهدف من البنود الـ24 للجنة الاقتصاد المقاوم هو تحقيق النمو الاقتصادي وامتلاك اقتصاد فاعل وناهض. وتابع: ان النمو الاقتصادي ممكن في ظل استثمارات القطاعين الحكومي والخاص، حيث ينبغي لهذا الأمر أن يتحقق.
وقال مساعد رئيس الجمهورية، في جانب آخر من حديثه: الآن وبعد رفع الحظر الظالم، فقد ارتفعت صادرات البلاد النفطية مما كان متوقعاً وهو مليونين و500 ألف برميل الى مليونين و900 ألف برميل يومياً.