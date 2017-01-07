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رقم الخبر: 184267 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 17:01 الاقسام: اقتصاد  
نوبخت: لجنة الإقتصاد المقاوم تؤكد على المشاركة النشطة للقطاع الخاص

نوبخت: لجنة الإقتصاد المقاوم تؤكد على المشاركة النشطة للقطاع الخاص

صرح مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة البرمجة والتخطيط في الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمد باقر نوبخت، بأن من الأهداف المهمة للجنة الاقتصاد المقاوم هو المشاركة النشطة للقطاع الخاص.

وقال نوبخت، في اجتماع للجنة الاقتصاد المقاوم عقد مساء الخميس في مدينة بوشهر (جنوب البلاد): ان المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص تعد من الأهداف المهمة للجنة الاقتصاد المقاوم التي تولي الاهتمام بمطالب وتوقعات هذا القطاع من الحكومة. وأضاف: ان الهدف من البنود الـ24 للجنة الاقتصاد المقاوم هو تحقيق النمو الاقتصادي وامتلاك اقتصاد فاعل وناهض. وتابع: ان النمو الاقتصادي ممكن في ظل استثمارات القطاعين الحكومي والخاص، حيث ينبغي لهذا الأمر أن يتحقق.

وقال مساعد رئيس الجمهورية، في جانب آخر من حديثه: الآن وبعد رفع الحظر الظالم، فقد ارتفعت صادرات البلاد النفطية مما كان متوقعاً وهو مليونين و500 ألف برميل الى مليونين و900 ألف برميل يومياً.

 
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