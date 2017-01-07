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رقم الخبر: 184265 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 17:06 الاقسام: اقتصاد  
باكستان ترغب بتدشين خط للملاحة البحرية بين ميناءي كراتشي وجابهار

باكستان ترغب بتدشين خط للملاحة البحرية بين ميناءي كراتشي وجابهار

أعلن رئيس الشركة الوطنية للملاحة البحرية في باكستان، عارف الهي، ان بلاده ترغب في تدشين خط الملاحة البحرية بين ميناءي كراتشي الباكستانية وجابهار الايرانية بهدف تسهيل زيارات المواطنين بين البلدين.

وبحث الهي، خلال لقائه الملحق الاقتصادي القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في كراتشي حميد رضا نظارتي زادة، السبل الكفيلة بتوثيق التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة سيما التعاون في مجال النقل والملاحة البحرية. وأوضح ان تدشين خط الملاحة البحرية بين ميناءي كراتشي وجابهار يسهل زيارة العديد من الرعايا الباكستانيين للأماكن المقدسة في ايران سيما مدينتي مشهد وقم المقدستين.

من جانبه، أكد نظارتي زادة، خلال اللقاء، ان ايران تولي اهتماماً كبيراً بعلاقاتها الودية والأخوية مع باكستان وتعمل على توطيد هذه العلاقات سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل.

 
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