أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني، محمود واعظي، إن الانتهاء من عمليات مد شبكة سكك الحديد في آستارا (شمال البلاد) وربطها بدول بحر قزوين يسهم في تنمية التبادل التجاري بين ايران وهذه الدول.

وأضاف الوزير واعظي، في تصريح له ليلة الخميس، في اجتماع خاص لمناقشة دور محافظة جيلان في تحقيق الاقتصاد المقاوم: ان شبكة سكك الحديد التي تبدأ من قزوين وتمر من مدينة رشت لتصل الى آستارا ستسهم في تعزيز الركائز الاقتصادية في المحافظة.

وفيما أشار الى الإمكانيات التي تتمتع بها محافظة جيلان على مختلف الأصعدة السياحية والزراعية والصناعية، أكد واعظي إن السياحة تعد اليوم أهم صناعة في العالم، داعياً الى التخطيط في هذا المجال لتحقيق التنمية في هذه المحافظة. وأكد ضرورة التعرف على حاجات دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيا لخفض تكاليف عرض السلع لهم.

وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليلة الخميس في حوار متلفز في محافظة جيلان، إن الوزارة تمكنت من خلق 100 ألف فرصة عمل خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 19 آذار/ مارس 2016). وأضاف واعظي: ان العديد من دول العالم عملت على تعزيز اقتصادها على أسس العلوم المعرفية، لذلك عملنا أيضاً على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ايجاد فرص العمل.

وفيما أشار الى الطاقات المتوفرة في البلاد، أكد واعظي انه في حال الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات سنتمكن من خلق الكثير من فرص العمل. وتابع قائلاً: ان الحكومة تعتقد بأن الاعتماد على الاقتصاد المقاوم من شأنه أن يزيل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، كما تؤكد على التخطيط الجاد في هذا المجال.