أثار حلاق أسترالي غضب الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشر إعلاناً على محله قال فيه إنه سيتقاضى رسوماً إضافية في حال بكاء الأطفال أثناء الحلاقة.

القصة بدأت عندما رصدت سيدة اللافتة المعلقة على محل أحد الحلاقين، وقامت بتصويرها ونشرها على مجموعة في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي هدد فيها الحلاق بتقاضي 10 دولار إضافية عن كل حلاقة في حال بكاء الطفل، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

وعبر العديد من المعلقين عن غضبهم من هذه اللافتة، خاصة وأن معظم الأطفال يبكون أو يتذمرون على كرسي الحلاق، حيث قال أحدهم: (لو رأيت هذه اللافتة لن اصطحب طفلي إلى هذا الحلاق، إنه أمر سخيف للغاية).

وسخر معلق آخر من اللافتة بالقول (ماذا يحدث فيما لو بكى أحد الزبائن البالغين أثناء الحلاقة؟ وهل سيحصل على خصم مثلاً؟!) وعلّق آخر قال إنه يعمل حلاقاً بالقول (إنه تصرف وقح للغاية).

واتفق معظم المعلقين على القول إن أحداً لن يقبل بدفع 10 دولار لمجرد أن طفله يبكي وهو يحلق، لأن هذا أمر طبيعي، وجميع الحلاقين يتقاضون نفس التسعيرة سواء بكى الطفل أم لا.