منذ القدم يستخدم الرّجل كلمة (مرتي) أو (مراتي) عند التكلم عن زوجته.. وباتت هذه الكلمة مصطلح معروف لدى الشعب العربي.

يستخدم الرجل العربي كلمة (مرتي) أو (مراتي) للتعريف عن زوجته، ورغم ذلك، فإنّ الكثير من النساء تعتبرها كلمة شعبية او كلمة دون المستوى وفيها انتقاص من احترام المرأة. ولكن للأسف إنّ 99% من الناس لا يعرفون معنى هذه الكلمة الحقيقي.

(مرتي) هي مجرّد كلمة منقولة من جيل إلى جيل بدون ما ندرك حقيقتها.. وهي كلمة ارامية الاصل وغير موجودة في قاموس اللغة العربية.. فكلمة (مار) تعني سيد، و(تي) ضمير الاشارة القريب للمؤنث باللغة الارامية. وبذلك، إنّ كلمة (مرتي) تعني سيدتي.