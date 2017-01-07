أدلت ملكة السويد سيلفيا بتصريحات غريبة من نوعها ومثيرة للدهشة، إذ ادعت أنه بين الفينة والأخرى تصادف أشباحا طيبين في قصرها!.

وقالت الملكة سيلفيا البالغة 73 عاماً في فيلم وثائقي أنتجته محطة الإذاعة السويدية (SVT): (هناك أصدقاء صغار، وهم الأشباح، وجميعهم لطيفون، وبحيث تشعر من حين إلى آخر أنك لست بمفردك).

وأضافت الملكة أنها لا تشعر بالخوف منهم، بل بالإثارة وحدها.

من جانبها، أكدت الأميرة كريستينا، شقيقة الملكة سيلفيا، صدقية تصريحات الملكة بخصوص الأشباح المقيمين في القصر، قائلة: (كان القصر دائما مكتظا بالناس، وهم فارقوا الحياة، في حين بقت أرواحهم تحوم في القصر.. لكان من المستغرب لو أن هذه الأرواح أخذت شكلاً ملحوظاً).

يذكر أن تاريخ قصر دروتنينغهولم الملكي يعود إلى القرن الـ 17، وهو يقع على إحدى جزر بحيرة مالار في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتتخذ الأسرة الملكية السويدية من القصر مقرا لها اعتبارا من عام 1981، وأدرج القصر عام 1991 في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي لليونسكو.

تجدر الإشارة إلى أن الملكة سيلفيا تزوجت من العاهل السويدي كارل السادس عشر غوستاف قبل 40 عاماً، ما يجعل منها أطول ملكات وملوك السويد حكماً في تاريخ البلاد.