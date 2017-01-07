  • السبت ٨ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184257 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 16:08 الاقسام: محليات  
خطیب جمعة طهران: نأمل بتحریر الموصل والإنتهاء من شر (داعش) الإرهابي في البلدان الاسلامیة قريباً

خطیب جمعة طهران: نأمل بتحریر الموصل والإنتهاء من شر (داعش) الإرهابي في البلدان الاسلامیة قريباً

أعرب خطیب صلاة الجمعة الموقت بطهران آیة الله احمد خاتمي عن الأمل بإنتصار الجیش العراقي والحشد الشعبي قریباً وتحریر الموصل من ید تنظیم داعش الإرهابي.

وفي الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في طهران لهذا الأسبوع اشار آیة الله خاتمي الى الأوضاع الراهنة في سوریا والعراق والیمن والبحرین واضاف، نأمل بأن نسمع قریباً نبأ انتصار الجیش العراقي والحشد الشعبي في الموصل وانهاء شر داعش في البلاد الاسلامیة.

واعرب عن أمله بتحقیق نصر آخر في العراق ودحر الارهابیین في الموصل في المستقبل القریب كما تمكن الجیش السوري وقوات المقاومة من الحاق الهزیمة بالجماعات الارهابیة في حلب.

واشار آیة الله خاتمي الى فتنة العام 2009 واحداث الشغب التي اعقبت الانتخابات الرئاسیة قبل الماضیة، وقال: ان مثیري الفتنة آنذاك قاموا بالتضلیل والخداع تحت غطاء الدفاع عن حقوق الشعب، اذ اضرموا النیران في ممتلكات المواطنین وزعموا انهم یدافعون عن الشعب، الا ان وعي الشعب الذي تجلى في ملحمة '9 دي' (30 كانون الاول/ دیسمبر 2009) قد اخمد هذه الفتنة.

ووصف آية الله خاتمي، كلتا الملحمتين 'انتصار حلب' وتجلي ملحمة '9 دي' بأنهما ملحمة الوحدة.

واشار الى ان امیركا وبریطانیا والكیان الصهیوني سخروا جمیع امكانیاتهم الاعلامیة لدعم مثیري الفتنة والتحریض على اعمال الشغب.

وفي جانب آخر من حدیثه شدد خطیب جمعة طهران المؤقت على اهمیة الوحدة بین حول محور ولایة الفقیه، وضرورة تحلي الجمیع بالوعي لإفشال المؤامرات والدسائس التي یكیدها اعداء الجمهوریة الاسلامیة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0706 sec