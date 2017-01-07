وفي الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في طهران لهذا الأسبوع اشار آیة الله خاتمي الى الأوضاع الراهنة في سوریا والعراق والیمن والبحرین واضاف، نأمل بأن نسمع قریباً نبأ انتصار الجیش العراقي والحشد الشعبي في الموصل وانهاء شر داعش في البلاد الاسلامیة.

واعرب عن أمله بتحقیق نصر آخر في العراق ودحر الارهابیین في الموصل في المستقبل القریب كما تمكن الجیش السوري وقوات المقاومة من الحاق الهزیمة بالجماعات الارهابیة في حلب.

واشار آیة الله خاتمي الى فتنة العام 2009 واحداث الشغب التي اعقبت الانتخابات الرئاسیة قبل الماضیة، وقال: ان مثیري الفتنة آنذاك قاموا بالتضلیل والخداع تحت غطاء الدفاع عن حقوق الشعب، اذ اضرموا النیران في ممتلكات المواطنین وزعموا انهم یدافعون عن الشعب، الا ان وعي الشعب الذي تجلى في ملحمة '9 دي' (30 كانون الاول/ دیسمبر 2009) قد اخمد هذه الفتنة.

ووصف آية الله خاتمي، كلتا الملحمتين 'انتصار حلب' وتجلي ملحمة '9 دي' بأنهما ملحمة الوحدة.

واشار الى ان امیركا وبریطانیا والكیان الصهیوني سخروا جمیع امكانیاتهم الاعلامیة لدعم مثیري الفتنة والتحریض على اعمال الشغب.

وفي جانب آخر من حدیثه شدد خطیب جمعة طهران المؤقت على اهمیة الوحدة بین حول محور ولایة الفقیه، وضرورة تحلي الجمیع بالوعي لإفشال المؤامرات والدسائس التي یكیدها اعداء الجمهوریة الاسلامیة.