قتلى باصطدام قطار بعربتين في باكستان نقل مراسل الجزيرة في إسلام آباد عن مصادر طبية أن سبعة أطفال قتلوا يوم الجمعة إثر اصطدام قطار بعربتي "ريكشا" في منطقة لومدا في إقليم البنجاب في باكستان.