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|رقم الخبر: 184256
|تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017
|الوقت: 16:14
|الاقسام: دوليات
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قتلى باصطدام قطار بعربتين في باكستان
نقل مراسل الجزيرة في إسلام آباد عن مصادر طبية أن سبعة أطفال قتلوا يوم الجمعة إثر اصطدام قطار بعربتي "ريكشا" في منطقة لومدا في إقليم البنجاب في باكستان.
وصرح المسؤول بالشرطة ممتاز ميكون بأن خمسة أطفال آخرين نقلوا للمستشفى للعلاج بعد وقوع الحادث في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في بلدة لودران.
وأضاف ميكون أن جميع الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين خمسة وثمانية أعوام، وكانوا في طريقهم إلى مدارسهم عندما اصطدم القطار بعربتي ريكشا.
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