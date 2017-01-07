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رقم الخبر: 184256 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 16:14 الاقسام: دوليات  
قتلى باصطدام قطار بعربتين في باكستان

قتلى باصطدام قطار بعربتين في باكستان

نقل مراسل الجزيرة في إسلام آباد عن مصادر طبية أن سبعة أطفال قتلوا يوم الجمعة إثر اصطدام قطار بعربتي "ريكشا" في منطقة لومدا في إقليم البنجاب في باكستان.

وصرح المسؤول بالشرطة ممتاز ميكون بأن خمسة أطفال آخرين نقلوا للمستشفى للعلاج بعد وقوع الحادث في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في بلدة لودران.

وأضاف ميكون أن جميع الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين خمسة وثمانية أعوام، وكانوا في طريقهم إلى مدارسهم عندما اصطدم القطار بعربتي ريكشا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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