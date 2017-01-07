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رقم الخبر: 184255 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 16:14 الاقسام: دوليات  
رئيس الفلبين يريد روسيا "حامية لبلاده"

رئيس الفلبين يريد روسيا "حامية لبلاده"

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الجمعة، إنه يأمل أن تصبح روسيا -وهي غريم للولايات المتحدة حليفة الفلبين التقليدية- حليفة وحامية لبلاده، وذلك أثناء جولة في واحدة من سفينتين حربيتين روسيتين تزوران مانيلا لمدة أربعة أيام.

وجاءت تصريحات دوتيرتي بعد يوم من قول السفير الروسي إن بلاده على استعداد لإمداد الفلبين بأسلحة متطورة، وتريد أن تصبح صديقا مقربا لمانيلا.

وقال دوتيرتي وهو يصافح الأميرال إدوارد ميخائيلوف، قائد قافلة أسطول روسيا في المحيط الهادي "نرحب بأصدقائنا الروس. في أي وقت تريدون الرسو هنا من أجل أي شيء للترفيه أو لإعادة التزود بالإمدادات أو ربما كحليف يحمينا".

وألقى دوتيرتي بظلال من الشك على مستقبل العلاقات الفلبينية الأميركية بتصريحات غاضبة ضد واشنطن، بالإضافة لتقليص نطاق العلاقات العسكرية في الوقت الذي يتحرك فيه لتحسين العلاقات مع الصين وروسيا.

ومن المقرر أن يزور موسكو في أبريل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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