قال ممثل لرئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" إنها ستجتمع مع دونالد ترامب في واشنطن في الربيع بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة.

وفي اتصال هاتفي في أواخر نوفمبر تشرين الثاني اتفقت ماي مع ترامب على العمل على بناء علاقات خلال فترة انتقال السلطة في الولايات المتحدة وعلى الاجتماع في أقرب فرصة.

وذكر ممثل ماي في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني يوم الخميس "نحن سعداء لأننا استطعنا أن نفعل ذلك ورئيسة الوزراء تتطلع لزيارة الرئيس الجديد في الربيع." ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى عن توقيت الزيارة.

وذكر البيان أنه خلال الاتصال -وهو الثاني الذي تجريه ماي مع ترامب منذ انتخابه في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني- اقترحت رئيسة الوزراء "عقد لقاءات بين مسؤولين كبار من الفريقين واتفق الرئيس المنتخب ترامب (معها) في أن ذلك سيكون أمرا مفيدا."

ويبدأ ترامب مهام منصبه يوم 20 يناير كانون الثاني.

وتعتبر بريطانيا ما يسمى "بعلاقاتها الخاصة" مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية لسياستها الخارجية وبذلت ماي جهدا كبيرا في سبيل بناء علاقات مع الفريق الانتقالي لترامب.

وكان أول اتصال هاتفي بين ماي وترامب بعد انتخابه لكنه تحدث مع تسعة زعماء عالميين آخرين قبل مكالمته مع ماي مما أثار دهشة في لندن.

الى ذلك اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السناتور الجمهوري السابق دان كوتس لتولي منصب مدير الاستخبارات القومية.

وأفادت وسائل الإعلام الأميركية أن كوتس (73 عاما) ممنوع من السفر إلى روسيا، مشيرة إلى أنه واحد من ستة سناتورات وثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض فرضت عليهم موسكو حظرا على السفر إليها عام 2014 ردا على عقوبات فرضتها عليها واشنطن بسبب ضمها شبه جزيرة القرم.

وذكًرت برد فعل السناتور كوتس على القرار الروسي حين رد قائلا إنه يشعر بـ "الفخر" لأن الكرملين فرض عقوبات عليه.

كما اعتبرت أن الهدف من اختياره هو "تهدئة مخاوف الذين يعتقدون أن ترمب قد يداهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا سيما وأنه يرفض اتهامات وجهتها الاستخبارات الأميركية لموسكو بالوقوف خلف هجمات إلكترونية استهدفت الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.

وقال مسؤول كبير بالفريق الانتقالي لترمب أمس إنه من المتوقع الإعلان الرسمي عن قرار تعيين كوتس في منصب مدير الاستخبارات القومية خلال الأيام القليلة المقبلة.