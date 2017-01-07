وستكون آبيار ضمن لجنة تحكيم تضم فنانين من السويد، الهند، بولندا، صربيا، سريلانكا وشيلي، لينظروا في الافلام المتنافسة في المهرجان لغرض تقييمها.

وسيقام مهرجان «بونا» السينمائي الدولي في الفترة بين 12 الى 19 من شهر يناير الجاري، في مدينة بونا الهندية.

والمخرجة نرجس آبيار هي زوجة المنتج السينمائي محمد حسين قاسمي وهي من مواليد عام ۱۹۷۱ بمدينة طهران، وقد تخرجت في قسم الأدب وبدأت مشوارها بالكتابة وتأليف سيناريوهات لافلام سينمائية، وتعد من ابرز المخرجات في السينما الايرانية ولها افلام جيدة حاصل على جوائزة من مهرجانات محلية ودولية.