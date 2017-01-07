فاز المخرج الايراني الشهير اصغر فرهادي بجائزة الاتحاد الوطني للنقاد في امريكا على فيلمه «البائع».

وقد تسلم فرهادي الجائزة من يد «ربيكا» ابنة الكاتب المسرحي الكبير «آرثر ميلر» صاحب مسرحية «موت بائع متجول» التي اقتبس فرهادي سيناريو الفيلم منها، واثنت ربيكا في كلمة لها بالمناسبة على فرهادي واسلوب عمله الفني.

يروي فيلم «البائع» قصة زوجين يمثلان في مسرحية «موت بائع متجول» للمؤلف ارثر ميلر، وشارك في بطولة الفيلم شهاب حسيني وترانة علي دوستي وبابك كريمي و...

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان «كان» السينمائي الدولي 2016 وحصل على جائزتين: الاولى كانت جائزة افضل اخراج للمخرج فرهادي والثانية جائزة افضل ممثل للنجم شهاب حسيني.