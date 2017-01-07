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رقم الخبر: 184245 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 15:44 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان دكا يستحضر اعمالاً للراحل كيارستمي

مهرجان دكا يستحضر اعمالاً للراحل كيارستمي

ستشارك ايران بشكل فعال في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان «دكا» السينمائي في بنغلادش، حيث ستعرض العديد من الافلام الايرانية بهذا الحدث الفني العالمي.

ففي قسم «مسابقة السينما الآسيوية» ستشارك الافلام الايرانية «الملاريا» للمخرج برويز شهبازي و«الابد ويوم واحد» للمخرج سعيد روستائي و«البنت» للمخرج رضا ميركريمي و«من باريس الى طهران» للمخرج كاوة اويسي.

وفي قسم «نظرة على الاعمال» ستعرض افلام «كلوز آب» و«طعم الكرز» و«سيذهب بنا الريح» و«نسخة طبق الاصل» للمخرج الراحل عباس كيارستمي.

وسيستضيف المهرجان في قسم «السينما العالمية» كلاً من الافلام الايرانية «حتى مجيء احمد» للمخرج صادق صادق دقيقي و«الصقيع والشمس» للمخرج رضا ميركريمي و«هنا لا يموت احد» للمخرج حسين كندري.

وسيشهد المهرجان عرض الافلام الايرانية «الهوية» للمخرج مهدي سبط رسول و«النافذة» للمخرج رهبر قنبري و«والدراما» للمخرج عباس اميني في قسم «سينما الاطفال والناشئين».

كما سيعرض في قسم «الافلام القصيرة والمستقلة» من المهرجان الافلام الايرانية الثلاثة «الملاحقة» للمخرج آرمين ابراهيمي و«العجوز والدراجة الهوائية» للمخرج سليم معزي و«بعد يوم» للمخرج احسان همتي.

واما في قسم «المخرجات» ستعرض الافلام الايرانية «الدوام الليلي» للمخرجة نكي كريمي و«ناهيد» للمخرجة آيدا بناهندة و«ملتقى الأمنيات» للمخرجة غل اندام صفري.

وستقام فعاليات المهرجان اعتباراً من 12 حتى 20 من كانون الثاني / يناير الجاري في العاصمة البنغلادشية دكا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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