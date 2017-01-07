اختتم فعاليات مهرجان «عمار» الشعبي للأفلام دورته السابعة اليوم الجمعة السادس من كانون الأول في حفلٍ تكريمي للفائزين بالأعمال المختارة بحضور حشد من جبهة ثقافة المقاومة إلى جانب لفيف من عوائل الشهداء.

وضمت هذه الدورة عدداً من الفئات الفنية في قسم الراديو والإعلان والوثائقي واليقظة الاسلامية والوحدة الاسلامية ومدافعي الحرم والحرب الناعمة واقتصاد المقاومة وأسلوب الحياة وتاريخ الثورة والدفاع المقدس وفتنة عام 2009 والشعب البطل.

شارك في هذه الفعالية عدداً من وجوه السينما والفن في جبهة ثقافة المقاومة إلى جانب عوائل شهداء النووي ومدافعي الحرم والدفاع المقدس.

الجدير بالذكر إن مهرجان «عمار» الشعبي للأفلام بدأ عام 2011 بهدف نشر السينما الاسلامية الملتزمة بقضايا الشعوب وتشجيعاً للتمسك بالثقافة المستقلة بعيداً عن نفوذ الثقافة الغربية.