قدمت دار «معارف» للنشر في طهران الطبعة الثانية من كتاب «في ساحة الثورة» والذي يقدم قراءة في الثورات الثلاث التاريخية الكبرى (الفرنسية - الروسية- الايرانية) للباحثين سعيد زاهدي ومهدي فاطمي.

إن كتاب «في ساحة الثورة قراءة مختصرة في ثلاث ثورات تاريخية كبرى - فرنسا - روسيا – ايران» عاد إلى سوق القراءة من جديد بطبعته الثانية في دار «معارف» للنشر والطباعة.

ويناقش الكتاب بالاستناد إلى المصادر التاريخية العلمية والسياسية احداث الثورات الثلاث بلغة قصصية يعرض من خلالها في ثلاثة فصول منفصلة حكاية كلاً من الثورة الفرنسية والثورة الروسية والثورة الايرانية، وينتقل إلى المقارنة بينها في فصل أخير عارضاً من خلاله أوجه الشبه والخلاف.

يبدأ كل فصل بنقل الأوضاع الاجتماعية التي مر بها الشعوب الثلاثة والتي أنتجت الثورة، موضحاً المنهج السياسي الذي ساد في كل بلد وتعامل الحكام والسياسيين.

وجاء في مقدمة الكتاب إن منهج المقارنة يقدم مصداقية أكثر لمعنى التأثر والتأثير، إلا إن لكل شعب ظروفه الخاصة التي تجعله يقوم بثورته الخاصة ولذلك لايمكن الجزم بأن الثورة البرتغالية تأثرت بالفرنسية أو المصرية والتونسية تأثرت بالايرانية، فلكل ثورة محور فكري تقوم عليه يختلف من وعي شعب لآخر.