  • الأربعاء ٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184203 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 20:39 الاقسام: عربيات  
قوات شرق ليبيا تقصف طائرة نقل عسكرية وسط البلاد

قوات شرق ليبيا تقصف طائرة نقل عسكرية وسط البلاد

قال مسؤولون ليبيون، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، إن قوات متحالفة مع الحكومة، التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها، نفذت ضربة جوية ضد طائرة نقل عسكرية في منطقة الجفرة وسط البلاد.

وأكد الجيش الوطني الليبي الذي يقوده اللواء خليفة حفتر أن طائرة مقاتلة تابعة له قصفت طائرة نقل من طراز سي-130 كانت متوقفة في الجفرة، إحدى محافظات ليبيا. وأفاد مسؤول كبير في الجيش بأن تلك الطائرة كانت تنقل أسلحة وذخيرة إلى ما وصفها بجماعات إرهابية متمركزة هناك.

لكن محمد قنونو المتحدث باسم القوات الجوية في مصراتة قال إن الطائرة سي-130 كانت تنقل وفدا زائرا من مصراتة. وأكد إصابة رئيس المجلس العسكري بالمدينة إبراهيم بيت المال، ومقتل شخص وإصابة ثالث بالضربة الجوية.

وقال قنونو إنه يتحدث نيابة عن القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس. وأضاف إن غرفة عمليات الطوارئ الخاصة بالقوات الجوية لحكومة الوفاق الوطني تعتبر الهجوم "عملا إجراميا"، لكنهم سيردون بحكمة حفاظا على مصلحة الليبيين.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: طرابلس-ليبيا-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0688 sec