قالت وزارة الداخلية التونسية الاربعاء، إن وحداتها المختصة تمكنت، الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية من 13 عنصرا بمدينة هرقلة في محافظة سوسة، شرقي البلاد.

وأوضحت الداخلية أن أفراد الخلية الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 43 سنة، اعترفوا بعقدهم إجتماعات سرية بأحد المساجد بالمدينة وقيامهم بتسفير حوالي 12 شابا جميعهم من مدينة هرقلة إلى بؤر التوتر للإنضمام إلى الجماعات الإرهابية.

وأكد المعتقلون علاقتهم الوطيدة بعنصر إرهابي خطير ينتمي إلى كتيبة "عقبة بن نافع" المتشددة، ويجري البحث عنه من طرف الوحدات الأمنيّة، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وأمرت النيابة العامة في تونس بالإحتفاظ بكامل أفراد الخلية وفتح قضية بحقهم بتهم "الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر".

وهي سابع "خلية ارهابية" تعلن وزارة الداخلية التونسية تفكيكها خلال اقل من اسبوع.

ومؤخرا، تسارع في تونس نسق تفكيك "الخلايا الارهابية" فيما تعيش البلاد جدلا حادا حول عودة مفترضة لتونسيين انضموا إلى تنظيمات إرهابية في ليبيا وسوريا والعراق.