لا تزال تداعيات الأزمة الاقتصادية في المملكة السعودية تتفاعل، فقد حكمت محكمة سعودية على عشرات العمال الأجانب في مجموعة "بن لادن" بالسجن والجلد بسبب مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي اعتراضا على عدم دفع مستحقاتهم الشهرية لأشهر عدة.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، التي تابعت قضية مجموعة بن لادن منذ مطلع العام الماضي إنه حكم على عدد لم يحدد من العمال بالسجن أربعة أشهر والجلد 300 جلدة بتهمة تدمير ممتلكات عامة، والتحريض على الاضطرابات، وأصدرت محكمة مكة المكرمة على آخرين حكماً بالسجن لمدة 45 يومًا.

وكانت شركات إنشاءات على رأسها مجموعة بن لادن وشركة سعودي أوجيه، قد تأخرت في دفع رواتب العمال بعد انهيار عائداتها، في ظل فقدان المملكة القدرة على دفع مستحقات الشركات الخاصة المتعاقدة معها.

في سياق آخر، لا يزال عشرات الآلاف من عمال شركة سعودي أوجيه التي يملكها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ينتظرون دفع أجورهم.