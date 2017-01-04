لقي إسرائيلي حتفه، وأصيب آخر بجراحٍ بالغة، في هجومين منفصلين نفذا بأسلحةٍ نارية، في مدينة حيفا، شمال فلسطين المحتلة، صباح الأربعاء.

وبحسب وسائل إعلام العدو فإن الهجوم الأول وقع في شارع "هاجيبوريم" في مدينة حيفا، أما الثاني فوقع في شارع "عتسمؤوت"، على بعد حوالي كيلومترين فقط من مكان العملية الأولى.

وتستبعد شرطة الاحتلال حتى اللحظة أن تكون العمليتين بتدبير من "جهاتٍ إرهابية"، فيما لا يزال التحقيق جاريا للوقوف على ملابسات الهجومين.

ووفقا للمعطيات فإن الشرطة الإسرائيلية فشلت باعتقال أيٍّ من المشاركين في تنفيذ الهجومين، حيث نجحوا بالفرار من المكان.

من جانب آخر هلك ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، متأثرا بإصابته الخطيرة، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام العدو فإن الضابط حجاي بن آري (33 عامًا) - وهو من سكان مستوطنة "نوف" في الجولان - توفي خلال تلقيه العلاج في مستشفى "بيلنسون" بعد إصابته برصاصة في الرأس.

وبحسب المعطيات فإن بن آري ضابط برتبة رائد، وكان يخدم في وحدة المظليين في جيش الاحتلال، ومن المفترض أن يتسلم قيادة سرية استطلاع الوحدة، بعد أسبوع من إصابته.

وقد أصيب بن آري برصاصة أطلقها قناص فلسطيني، في الرأس خلال مشاركته في الكشف عن أنفاق المقاومة في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ومنذ ذلك الوقت وهو فاقد للوعي بالمستشفى.

وبمصرع هذا الضابط يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهات مع المقاومة الفلسطينية خلال العدوان على غزة إلى 74 قتيلًا.

إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين، طالت 25 مواطناً من مدن وقرى الضفة المحتلة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن بيان لشرطة الاحتلال جاء فيه إن قواته اعتقلت 25 شابا من مختلف مدن وقرى الضفة الغربية.

وبحسب بيان الاحتلال فقد اعتقل في طولكرم أربعة شبان قالت إنهم مطلوبين لديها من حركة حماس، وفي بلدة يعبد اعتقل شاب، وفي بلدة الخلجان القريبة من طوباس اعتقلت ثلاثة شبان، وفي بلدة قبيا القريبة من رام الله اعتقلت شابا، فيما اعتقلت آخر من قرية مزارع النوباني برام الله أيضا، وفي بيرزيت وخربة المصباح اعتقلت شابا أيضا.

وفي بيت لحم اعتقل الاحتلال شابين، وفي بلدة سعير اعتقل شابا، وفي العروب وبيت أمر بالخليل أيضا اعتقلت شابا في كل منهما.

وفي مخيم الفوار القريب من الخليل اعتقلت أربعة شبان، وفي بلدة الطبقة جنوب الخليل اعتقلت شابا من بلدة خرسا شابين.

واستدعت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة ياسمين أبو سرور شقيقة الأسير عرفة أبو سرور من مخيم عايدة ببيت لحم للمقابلة.

هذا واقتحم 46 مستوطنا يهوديا الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين نفذوا عمليات الاقتحام من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة، في حين تصدى مصلون لهذه الجولات الاستفزازية بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وفي سياق آخر، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراض في منطقة "المريج" على المدخل الغربي لبلدة كفر الديك في محافظة سلفيت ووصلت للمناطق الأثرية والتاريخية، فيما شرعت قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات بهدم آبار مياه لتجميع مياه الأمطار في بلدة تقوع شرق بيت لحم.