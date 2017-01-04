* اتفاقية بدء المشاورات السياسية حول سوريا بين روسيا وتركيا و"المعارضة"

سقط عدد من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي تنظيمي داعش وجبهة النصرة بنيران الجيش والقوات المسلحة خلال الحرب المتواصلة على الإرهاب التكفيري في ريفي حمص الشمالي والشرقي الاربعاء.

وذكر مراسل سانا في حمص إن وحدات من الجيش العاملة في الريف الشرقي نفذت عمليات مكثفة على تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي شرق المحطة الرابعة وفي تلة العواميد والمحسة والباردة بريف تدمر.

ولفت المراسل إلى أن العمليات “أسفرت عن تدمير عدد من الآليات ومقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية”.

وفي منطقة جب الجراح تأكد سقوط العديد من إرهابيي “داعش” بين قتيل ومصاب وتدمير أسلحتهم وعتادهم جراء عمليات الجيش على مواقع انتشارهم في قريتي الشنداخية والمشيرفة الشمالية.

وأفاد المراسل بأن وحدات من الجيش قصفت بالمدفعية وراجمات الصواريخ تحركات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له في قريتي أم شرشوح وجوالك ما أدى إلى تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأسفرت عمليات الجيش الثلاثاء عن مقتل 7 إرهابيين على الأقل من بينهم متزعم إحدى المجموعات الإرهابية محمد قاسم الحاج وتدمير سيارة مركب عليها رشاش عيار 23 مم في قريتي أم شرشوح وجوالك.

وتنتشر في ريف حمص الشمالي مجموعات تكفيرية تتبع لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الارهاب الدولية الذي تم استثناؤه مع “داعش” والمجموعات التابعة لهما من اتفاق وقف الأعمال القتالية الساري منذ يوم الخميس الماضي.

من جهة اخرى وتعليقا على اتهام مدير وكالة المخابرات الأمريكية جون برينان، أعلنت موسكو، أن واشنطن هي بالذات من تقوم بالتدمير في مختلف دول العالم.

وكان جون برينان اتهم موسكو بأنها اتبعت سياسة الأرض المحروقة في سوريا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان صدر الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني بأن الهجوم النووي الذي شنته الولايات المتحدة على مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين أودى بأرواح أكثر من 200 ألف مدني.

إلى ذلك، تطرق المتحدث إلى دور الولايات المتحدة في الأزمة السورية، لافتا إلى أن طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن كان يدمر بشكل ممنهج منذ عام 2012 البنى التحتية الاقتصادية في هذه الدولة، بغية إلحاق أكبر ضرر ممكن بالحكومة السورية الشرعية، وذلك بصرف النظر عن تداعيات هذه السياسة بالنسبة للمواطنين السوريين، والتي أدت في نهاية المطاف إلى هجرة الملايين.

وأعرب كوناشينكوف عن استغرابه من أن الغارات التي شنها طيران التحالف استهدفت جميع مناطق سوريا، باستثناء تلك التي توجد فيها المواقع النفطية التي استولى "داعش" عليها، ما أتاح للتنظيم جني عشرات ملايين الدولارات شهريا، وتجنيد مقاتلين جدد في صفوفه.

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية على أن الولايات المتحدة ستجبر على تحمل مسؤوليتها عن كل ذلك آجلا أو عاجلا.

في الوقت نفسه، أشار كوناشينكوف إلى النتائج التي أحرزتها روسيا في الملف السوري، مؤكدا أن أهم هذه النتائج هو التوصل إلى اتفاق على إعلان وقف إطلاق النار بين الحكومة والمعارضة، اعتبارا من 30 ديسمبر/كانون الأول وبدء التحضيرات للمفاوضات السورية السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

ولفت كوناشينكوف إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه برعاية روسيا وإيران وتركيا فقط، من دون الإدارة الأمريكية.

كما كشفت وكالة "سبوتنيك" عن نص الاتفاقية الخاصة ببنود الحل السياسي في سوريا، والتي تقضي بمشاركة ما يسمى بـ"المعارضة المسلّحة" وممثلين عن روسيا وتركيا في المشاورات مع ممثلي الحكومة السورية انطلاقاً من 23 كانون الثاني/يناير في العاصمة الكازخستانية آستانة بمشاركة الأمم المتحدة، على أن تلتزم المعارضة تشكيل وفد لإجراء المفاوضات الخاصة بالحلّ السياسي بحلول 16 كانون الثاني/يناير.

وينصّ البند الأول من الاتفاقية على التزام "المعارضة تشكيل وفد لإجراء المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق سلمي، لغاية 16 كانون الثاني 2017".

ويشير البند الثاني إلى بدء المشاورات في 23 كانون الثاني/ يناير، حيث "يبدأ الوفد بالعمل المشترك مع وفد الطرف المختلف، بمشاركة الأمم المتحدة".

وبحسب الاتفاق، فإنّ المشاورات تستهدف التوصل إلى "إعداد خارطة طريق من أجل حل الأزمة السورية في أقصر وقت".

واتفاقية بدء المشاورات السياسية هي واحدة من بين ثلاث اتفاقيات تم التوقيع عليها من أجل وقف إطلاق النار الشامل في سوريا وبدء المفاوضات السياسية من أجل التوصل إلى حل سياسي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن أن "خبراء روس سيزورون تركيا في 9 و10 كانون الثاني/ يناير الجاري لمناقشة محادثات آستانة حول سوريا".

إلى ذلك استقبل الرئيس بشار الأسد الاربعاء قداسة الكاثوليكوس للأرمن الأرثوذكس لـ /بيت كيليكيا/ آرام الأول كيشيشيان والوفد المرافق له .

وخلال اللقاء قدم الكاثوليكوس كيشيشيان التهاني للرئيس الأسد والشعب السوري بتحرير مدينة حلب بعد سنوات من معاناتها جراء جرائم المجموعات الإرهابية معربا عن دعواته وأمنياته الصادقة بأن يتم تحرير جميع المناطق السورية من الإرهاب حتى يعود السلام والأمان إلى ربوع سورية في أقرب وقت.

من جانبه أكد الرئيس الأسد أن الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ سنوات والتي تستهدف الشعب السوري بجميع انتماءاته واطيافه فشلت في تحقيق واحد من أخطر أهدافها وهو ضرب وحدته وتجانسه لافتا إلى أن هذه الحرب زادت السوريين ثباتا وتصميما على التمسك بهويتهم وحضارتهم القائمة على التنوع والتعدد وهو ما شكل عنوانا لتاريخهم على مدى قرون خلت.