* تدمير دبابة في نجران ومصرع طاقمها وقنص جندي سعودي في جيزان * غارات على منازل للمواطنين في مدينة ضحيان بصعدة

أكد الناطق الرسمي لأنصارالله محمد عبدالسلام، الأربعاء، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا مخططات قوى العدوان والمرتزقة، التي تم التحضير لها منذ عدة أشهر، في شبوة.

وقال عبدالسلام في تصريح مقتضب أنه "‏بعون الله وبعد أن فشل العدو في تحقيق اي تقدم في نهم عاد الى شبوه ليحصل له انكسار أكبر كل هذا بعد تحضير لأشهر" مضيفا أن "الشعب اليمني عصي على الانكسار".

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية قد نفذت، في وقت مبكر الأربعاء، عمليات نوعية واستعادت كل المواقع التي سيطر عليها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي قبل عدة أيام في محافظة شبوة.

وأفاد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية واسعة وتمكنوا خلالها من السيطرة على جبل الشبكة وموقع العلم والتبة الرملية ومحطة السليم في جبهة مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأضاف المصدر أن العملية العسكرية أسفرت أيضا عن إعادة فتح طريق منطقة الصفراء ودحر مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي منه.

وبحسب المصدر ذاته، استولى أبطال الجيش واللجان الشعبية على دبابة تابعة للمرتزقة وآلية عسكرية بالإضافة إلى عربتين إماراتيتين ومدرعة من طراز بي ام بي بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة.

وأشار المصدر إلى مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودية الأمريكي.

إلى ذلك استهدفت وحدات القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية زورقا حربيا تابع لقوى العدوان السعودي الأمريكي في سواحل المخاء محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية استهدفت أحد القوارب التابعة للعدوان بعد اقترابه من سواحل مديرية المخاء بالمحافظة.

وقصفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية في 27 من نوفمبر الماضي تجمعا لزوارق حربية تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في سواحل مديرية ذباب القريبة من باب المندب بمحافظة تعز.

كما استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، في 26 من ذات الشهر، 5 زوارق حربية تابعة للعدوان، بصواريخ الكاتيوشا، قبالة سواحل مثلث العمري بمديرية ذباب قرب باب المندب، بعد عملية رصد ومتابعة من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية.

هذا وواصلت قوات الجيش واللجان الشعبية، الأربعاء، عملياتها العسكرية ضد العدو السعودي في جبهتي نجران وجيزان، ونفذت عدة عمليات ملحقة خسائر مادية وبشرية في صفوفه.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية دمرت دبابة من طراز "إبرامز" الأمريكية بواسطة صاروخ مضاد للدروع، أثناء تمركزها قبالة منفذ الخضراء في نجران.

وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن مقتل طاقم الدبابة.

وفي جيزان، لقي جندي سعودي مصرعه بعملية قنص في تبة القمامة، بالتزامن مع قصف مدفعي من قبل الجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعا للجنود السعوديين في موقع الفريضة وموقع آخر شمال الخوبة.

وبحسب مصدر عسكري، حقق القصف إصابات مباشرة في صفوف العدو وعتاده العسكري.

من جانبه شن طيران العدو غارات جوية استهدفت قرية قمر بالخوبة وموقع قائم زبيد بمنطقة جيزان، كما شن خمس غارات على موقع الشرفة الواقع تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية في نجران.

كما دكّت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، تجمعاً لآليات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة كهبوب بمحافظة لحج جنوب البلاد.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا تجمعاً لآليات المرتزقة في منطقة كهبوب، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت، الجمعة الماضية، تجمعات لمرتزقة العدوان خلف التبة السوداء في منطقة كرش بمحافظة لحج، موقعة قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وفي غضون ذلك نفذ الجيش السعودي زحفاً بمشاركة مجموعات من القاعدة وداعش لاستعادة موقع الشبكة في نجران، ومشاركة مكثفة من قبل طيران العدوان، لكن الزحف انكسر بعد أن استمر لساعات.

وأفاد مصدر عسكري عن تكبد القوات السعودية ودواعشها ومرتزقتها خسائر كبيرة، ودمر أبطال الجيش واللجان الشعبية آليتين سعوديتين خلال العملية.

في جهة أخرى من الجبهة المفتوحة في نجران، نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية كمينا محكما بحق مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.

ويعمل أبطال الجيش واللجان الشعبية بالتوازي، بين التصدي للزحوف المضادة في جبهات الحدود، وبين الاستمرار في تنفيذ عمليات نوعية، وفي كل العمليات تتضاعف خسائر القوات السعودي.

ووزع الإعلام الحربي، الثلاثاء، مشهداً لاستهداف جرافة سعودية كانت تشق الطريق في موقع السديس العسكري بنجران.

إلي ذلك استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي، الثلاثاء، بغارة جوية منازل المواطنين في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة.

وأدت الغارة الجوية من قبل طيران العدوان إلى جرح مواطنين اثنين جراح أحدهما خطيرة، وتدمير منزلين تدميراً كاملاً، وأحدثت أضراراً مادية كبيرة في المنازل المجاورة وفي ممتلكات المواطنين.

وتأتي هذا الغارة في إطار الاستهداف الممنهج لحياة المواطنين الذين وإن أمعن العدوان في استهدافهم سيبقون أكثر صموداً وثباتاً وتضحية في مواجهة العدوان.