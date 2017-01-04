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رقم الخبر: 184197 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 20:02 الاقسام: محليات  
المدعي العام لطهران: 70 شخصا من المدانين بالتجسس يقضون عقوباتهم في السجون

المدعي العام لطهران: 70 شخصا من المدانين بالتجسس يقضون عقوباتهم في السجون

أعلن المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت آبادي، أن 70 شخصا من المدانين بتهم تجسس لصالح الاعداء، يقضون عقوباتهم حاليا في سجون طهران

وخلال ترؤسه الاجتماع الـ 23 لمجلس مساعدي الادعاء العام بطهران، أشار عباس جعفري دولت آبادي الى تشكيل محكمة "الشهيد مقدس" بعد الاحداث المرتبطة بفتنة 2009 (التي أثيرت من قبل الاعداء وبالتنسيق مع عناصر بالداخل بعد الانتخابات الرئاسية الايرانية في 2009)، مضيفا، ان البدء بنشاط هذه المحكمة بعد احداث الفتنة كانت له بركات عديدة.

وقسّم جعفري دولت آبادي التهديدات الأمنية الى عدة أنواع بما فيها: الاخلال بالأمن، وتأجيج الاستياء العام، وزرع عبوات ناسفة، والجرائم الامنية، ونشاطات الزمر المعادية للثورة والتنظيمات الرامية لزعزعة الامن في مختلف المجالات، والتجمعات ذات الطابع الأمني، ومحاولات التغلغل في أركان النظام عبر المناصب، والتجسس، وانتشار التيارات الفكرية المنحرفة.

وأوضح مدعي طهران العام، أن 70 شخصا مدانا بالتجسس يقضون عقوباتهم بالحبس في سجون طهران حاليا، مضيفا: ان هؤلاء الاشخاص قدموا معلومات البلاد في مختلف القطاعات النووية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية الى الاعداء.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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