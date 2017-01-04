أعلن المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت آبادي، أن 70 شخصا من المدانين بتهم تجسس لصالح الاعداء، يقضون عقوباتهم حاليا في سجون طهران

وخلال ترؤسه الاجتماع الـ 23 لمجلس مساعدي الادعاء العام بطهران، أشار عباس جعفري دولت آبادي الى تشكيل محكمة "الشهيد مقدس" بعد الاحداث المرتبطة بفتنة 2009 (التي أثيرت من قبل الاعداء وبالتنسيق مع عناصر بالداخل بعد الانتخابات الرئاسية الايرانية في 2009)، مضيفا، ان البدء بنشاط هذه المحكمة بعد احداث الفتنة كانت له بركات عديدة.

وقسّم جعفري دولت آبادي التهديدات الأمنية الى عدة أنواع بما فيها: الاخلال بالأمن، وتأجيج الاستياء العام، وزرع عبوات ناسفة، والجرائم الامنية، ونشاطات الزمر المعادية للثورة والتنظيمات الرامية لزعزعة الامن في مختلف المجالات، والتجمعات ذات الطابع الأمني، ومحاولات التغلغل في أركان النظام عبر المناصب، والتجسس، وانتشار التيارات الفكرية المنحرفة.

وأوضح مدعي طهران العام، أن 70 شخصا مدانا بالتجسس يقضون عقوباتهم بالحبس في سجون طهران حاليا، مضيفا: ان هؤلاء الاشخاص قدموا معلومات البلاد في مختلف القطاعات النووية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية الى الاعداء.