اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الأدميرال حبيب الله سياري ضرورة تنمية سواحل مكران الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وخلال ملتقى اقيم لقادة الوحدات الهندسية والدفاع المدني في القطاع البحري الثاني، قال الأدميرال سياري: انه وبغية تأهيل سواحل مكران فاننا بحاجة الى تنمية هذه السواحل وإنشاء قواعد بحرية فيها، وذلك في منطقة تمتلك أدنى الإمكانات، الا اننا نبذل قصارى جهودنا ونمضي قدما الى الامام بكل قوة.

وأضاف الأدميرال سياري، مخاطبا قادة الوحدات الهندسية: انكم تتحركون في مسار تبذلون فيه جهودكم من أجل نشر وحدات القوة البحرية في مناطق تحظى بالأهمية.

واشار الى ان هنالك الان حجما كبيرا من الاعمال قيد الإنجاز، واضاف، اننا نشهد في الحقيقة ققزة كبرى في القدرات الهندسية، وفي موضوع تنمية سواحل مكران بدءا من بندر عباس وما بعده، وإن الاجراءات المنجزة هي أفضل دليل على هذه القفزة والتقدم في العمل، وهنا تكمن قيمة الجهد الهندسي للقوة البحرية بالجيش والذي أنجز هكذا اجراءات هامة.

بدوره قال مساعد الشؤون التنسيقية لقائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الأدميرال بيمان جعفري طهراني ان القوة البحرية للجيش لها تواجد مقتدر في المياة الحرة من اجل الحفاظ على المصالح المادية و الاقتصادية للنظام الاسلامي.

و اكد الأدميرال جعفري طهراني في كلمة له امام جمع من قادة وكوادر القوة البحرية للجيش في مدينة رشت شمالي ايران، ان العديد من الدول الاجنبية المتطورة لها تواجد بارز في البحار ومن هذا المنطلق فان القوة البحرية للجيش من اجل الحفاظ على المصالح المادية والاقتصادية للنظام الاسلامي لها تواجد مقتدر في المياة الحرة.

وشدد على ضرورة امتلاك التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على مصالح النظام الاسلامي واضاف: نحن باعتبارنا الاذرع القوية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية نقوم باداء دورنا في المياة الحرة والدولية، لافتا إلى اهمية المياه الحرة والدولية لكافة دول العالم منها الجمهورية الاسلامية الايرانية ودورها المؤثر في المعادلات الدولية.