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رقم الخبر: 184195 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 19:52 الاقسام: محليات  
المرجع مكارم شيرازي يدعو الى زيادة مشاريع بناء المساجد في اوروبا

المرجع مكارم شيرازي يدعو الى زيادة مشاريع بناء المساجد في اوروبا

دعا المرجع الديني الايراني آية الله ناصر مكارم شيرازي الى تعزيز وزيادة مشاريع تشييد المساجد في بلدان اوروبا والقارات الاخرى.

واكد مكارم شيرازي، في تصريح ادلى به لدى استقباله حشدا من الاساتذة العاملين في جامعة "المصطفى (ص)" فرع فرنسا، على ضرورة تأسيس مؤسسة تضطلع بمهمة بناء المراكز الاسلامية والمساجد خارج البلاد.

واعرب عن أسفه لعدم تنفيذ مشاريع جادة في فرنسا وبريطانيا وبلدان اوروبا على هذا الصعيد.

ونوه الى قلة عدد مساجد اتباع اهل البيت (ع) في اوروبا، موضحا انه رغم وجود 20 الى 30 مركزا اسلاميا خاصا باتباع اهل البيت (ع) في لندن الا انهم لا يمتلكون  مسجدا خاصا بهم، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لبناء مساجد بهذه المدينة.

ووصف مذهب اتباع اهل البيت (ع) بأنه يقوم على الكتاب والسنة ويتسم بالعقلانية وخال من الخرافات على عكس الوهابية المليئة بالخرافات والتي تمارس نشاطات في عدد من بلدان العالم.

واشاد آية الله مكارم شيرازي بجامعة "المصطفى (ص)" ووصفها بالرائدة في الترويج لثقافة اهل البيت (ع) على الصعيد العالمي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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