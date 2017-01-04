قال الامين العام للمجمع العالمي لاهل البيت (ع) آية الله محمد حسن اختري ان الشهيد الشيخ نمر باقر النمر شانه شان باقي العلماء الاجلاء كان يعتبر دائما الشهادة على طريق محاربة الظلم فخرا واعتزازا له.

واضاف آية الله اختري وهو يتحدث في اجتماع بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر اقيم بالحرم الطاهر للامام الرضا (ع) بمدينة مشهد (شمال شرق) ان قطرات دم الشهداء بمن فيهم الشيهد النمر ستطال آل سعود وستكون نهاية هذا النظام المجرم قريبة.

واوضح اننا نشهد هذه الايام استشهاد المسلمين الابرياء من الشيعة والسنة في مناطق مختلفة لاسيما سورية والعراق واليمن والبحرين وهؤلاء يسقطون على اثر مؤامرات اعداء الاسلام خاصة امريكا وبريطانيا والصهاينة وال سعود المجرمين.

واكد ان الوهابية هي مجموعة اسست قبل نحو 200 عام على يد الانجليز وقد تولت هذه المجموعة السلطة اليوم في السعودية وترتكب اليوم جرائم كبيرة في العالم. وتابع آية الله اختري يقول ان امريكا وبريطانيا يدعمان كل حركة إرهابية في منطقة الشرق الاوسط.