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|رقم الخبر: 184193
|تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017
|الوقت: 19:42
|الاقسام: محليات
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بحضور حشد كبير من أهالي مدينتي خرمشهر وآبادان
عودة رفات 98 شهيداً من مرحلة الدفاع المقدس الى أرض الوطن
وصل رفات 98 شهيدا من شهداء الدفاع المقدس الاربعاء الى محافظة خوزستان عبر منفذ شلمجة الدولي (جنوب غرب ايران).
وأفاد مراسل ارنا أن حشدا غفيرا من أهالي مدينتي خرمشهر وابادان التابعتين لمحافظة خوزستان استقبلوا رفات هؤلاء الشهداء الابرار في مراسم شارك فيها عدد من المسؤولين .
واستطاعت لجنة البحث عن المفقودين في هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية، أخيرا الكشف عن جثامين هؤلاء الشهداء في الأراضي العراقية .
وقال قائد المقر العملياتي للجنة البحث عن المفقودين في هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية العقيد حسين عشقي أن هؤلاء الشهداء، قد استشهدوا في عمليات خيبر و بدر و كربلاء 4 والفجر 8 خلال الحرب التي فرضها نظام صدام البائد (1980- 1988).
وأضاف العقيد عشقي أنه تم كشف جثامين هؤلاء الشهداء في مناطق شرق نهر دجلة والشرهاني و جزيرتي سهيل و أم الرصاص .
ومن المقرر أن تنتقل جثامين هؤلاء الشهداء الى هفتكل و باغ ملك في شرقي محافظة خوزستان و تقام مراسيم الاستقبال للشهداء اليوم الخميس في الساعة التاسعة صباحا في هفت كل و الرابعة عصرا في مدينة باغ ملك.
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