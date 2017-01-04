وأفاد مراسل ارنا أن حشدا غفيرا من أهالي مدينتي خرمشهر وابادان التابعتين لمحافظة خوزستان استقبلوا رفات هؤلاء الشهداء الابرار في مراسم شارك فيها عدد من المسؤولين .

واستطاعت لجنة البحث عن المفقودين في هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية، أخيرا الكشف عن جثامين هؤلاء الشهداء في الأراضي العراقية .

وقال قائد المقر العملياتي للجنة البحث عن المفقودين في هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية العقيد حسين عشقي أن هؤلاء الشهداء، قد استشهدوا في عمليات خيبر و بدر و كربلاء 4 والفجر 8 خلال الحرب التي فرضها نظام صدام البائد (1980- 1988).

وأضاف العقيد عشقي أنه تم كشف جثامين هؤلاء الشهداء في مناطق شرق نهر دجلة والشرهاني و جزيرتي سهيل و أم الرصاص .

ومن المقرر أن تنتقل جثامين هؤلاء الشهداء الى هفتكل و باغ ملك في شرقي محافظة خوزستان و تقام مراسيم الاستقبال للشهداء اليوم الخميس في الساعة التاسعة صباحا في هفت كل و الرابعة عصرا في مدينة باغ ملك.