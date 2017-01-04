وقال كاساتشيف، في حوار صحفي، ان عام 2017 يكتسب الاهمية على صعيد ايجاد حل للازمة السورية بالنظر الى التعاون بين ايران وروسيا وتركيا.

واعتبر ان تنفيذ المشاريع السياسية الرامية لايجاد حلول لأزمة سوريا في الاطار الثلاثي وفق مواقف بناءة او حيادية من قبل البلدان الغربية - العربية (المناهضة لسوريا) سيكون مثمرا ويؤدي الى ايجاد حلول للمشاكل.

واضاف: إن التوقعات المتشائمة تتمثل باستمرار الغرب في دعم معارضي الحكومة السورية وادانة التعاون القائم بين دمشق وموسكو وطهران وهو ما يؤجج المشاكل.

وحذر المسؤول الروسي من مغبة اعتماد مثل هذا النهج، مؤكدا انه لن يتمخض عن ايجاد حلول للازمة السورية وستضيع الفرصة المتاحة خلال العام الجاري.









