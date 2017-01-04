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رقم الخبر: 184192 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 19:35 الاقسام: محليات  
سيناتور روسي: التقارب بين موسكو وطهران وأنقرة مصيري في سوريا

سيناتور روسي: التقارب بين موسكو وطهران وأنقرة مصيري في سوريا

اشاد رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي (مجلس الشيوخ) كنستانتين كاساتشيف بالتقارب بين روسيا وطهران وانقرة ووصفه بالمصيري والمهم في ايجاد حل للازمة السورية.

وقال كاساتشيف، في حوار صحفي، ان عام 2017 يكتسب الاهمية على صعيد ايجاد حل للازمة السورية بالنظر الى التعاون بين ايران وروسيا وتركيا.
واعتبر ان تنفيذ المشاريع السياسية الرامية لايجاد حلول لأزمة سوريا في الاطار الثلاثي وفق مواقف بناءة او حيادية من قبل البلدان الغربية - العربية (المناهضة لسوريا) سيكون مثمرا ويؤدي الى ايجاد حلول للمشاكل.
واضاف: إن التوقعات المتشائمة تتمثل باستمرار الغرب في دعم معارضي الحكومة السورية وادانة التعاون القائم بين دمشق وموسكو وطهران وهو ما يؤجج المشاكل.
وحذر المسؤول الروسي من مغبة اعتماد مثل هذا النهج، مؤكدا انه لن يتمخض عن ايجاد حلول للازمة السورية وستضيع الفرصة المتاحة خلال العام الجاري.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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