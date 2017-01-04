وقال ترامب في تغريدةٍ على تويتر: إن التقرير الاستخباري تأجل وربّما يحتاج إلى بعض الوقت من أجل بناء قضية،واصفاً الأمر بـ (الغريب جداً).

وشككّ ترامب مجدداً بالاتهامات الموجهّة إلى أجهزة الإستخبارات الروسية بالتدخل في الإنتخابات الرئاسية الأميركية والتي حملت البيت الأبيض على اتخاذ عقوبات ضد موسكو.

وأوضح الرئيس المنتخب أنه سيتلقى تقريراً استخباراتياً بهذا الخصوص يوم الجمعة عوضاً عن الثلاثاء والأربعاء كما كان مقرراً.

وكتب ترامب على تويتر: تأخر إلى الجمعة تقرير الإستخبارات حول ما يسمى بـالقرصنة الروسية، ربما هناك حاجة لمزيد من الوقت لترتيب قضية غريب!.

ولطالما اعتبر ترامب الذي يسعى إلى توطيد العلاقات مع موسكو ان اتهام روسيا بالتدخل في العملية الانتخابية هو محاولة من الرئيس الديموقراطي للتشكيك بشرعية خلفه الجمهوري، مشدداً على أنه يعرف (أموراً لا يعرفها الآخرون).

من جهة اخرى، أعلن ترامب الثلاثاء أنه سيعقد في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري في نيويورك أول مؤتمر صحفي له كرئيس أميركي منتخب، حيث كتب على تويتر سأعقد مؤتمراً صحافياً عاماً في مدينة نيويورك. شكراً.



