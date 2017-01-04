التقى نائب الرئيس العراقي نوري المالكي بسادن الروضة الرضوية المقدسة حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، في مرقد الإمام الرضا (عليه السلام) بمدينة مشهد المقدسة (شمال شرق).

ويأتي اللقاء بعد زيارة المالكي، الأربعاء لمرقد الإمام الرضا (عليه السلام).

يذكر إن نوري المالكي هو نائب الرئيس وأمين عام حزب الدعوة العراقي وقد وصل الأحد الماضي إلي إيران وألتقى بالعديد من المسؤولين الإيرانيين.