  • الأربعاء ٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184189 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 19:23 الاقسام: محليات  
نائب الرئيس العراقي يلتقي سادن الروضة الرضوية

نائب الرئيس العراقي يلتقي سادن الروضة الرضوية

التقى نائب الرئيس العراقي نوري المالكي بسادن الروضة الرضوية المقدسة حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، في مرقد الإمام الرضا (عليه السلام) بمدينة مشهد المقدسة (شمال شرق).

ويأتي اللقاء بعد زيارة المالكي، الأربعاء لمرقد الإمام الرضا (عليه السلام).

يذكر إن نوري المالكي هو نائب الرئيس وأمين عام حزب الدعوة العراقي وقد وصل الأحد الماضي إلي إيران وألتقى بالعديد من المسؤولين الإيرانيين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0722 sec