  • الأربعاء ٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184188 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 19:13 الاقسام: محليات  
طهران تعزي برحيل المطران كبوجي

طهران تعزي برحيل المطران كبوجي

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، عن تعازيه لجميع المسيحيين وأحرار العالم بمناسبة رحيل المطران كبوجي.

وفي تصريح له، الأربعاء، أعرب قاسمي عن حزنه العميق لرحيل المطران كبوجي كبير الأساقفة السابق للكنيسة الكاثوليكية في القدس واصفاً إياه بالعالم المسيحي الكبير الذي نذر عمره الشريف في مقارعة الإحتلال والدفاع عن المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن سجن هذا الرجل الكبير لمدة 14 عاماً من قبل الكيان المحتل للقدس دليل على الطبيعة الوحشية لهذا الكيان وممارساته القمعية مع القادة المدافعين عن القضية الفلسطينية.

وأعرب عن أمله بأن تنعم روح هذا العالم الفقيد بالراحة الأبدية.

 

المطران الراحل كبوجيالمطران الراحل كبوجي
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2738 sec