أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، عن تعازيه لجميع المسيحيين وأحرار العالم بمناسبة رحيل المطران كبوجي.

وفي تصريح له، الأربعاء، أعرب قاسمي عن حزنه العميق لرحيل المطران كبوجي كبير الأساقفة السابق للكنيسة الكاثوليكية في القدس واصفاً إياه بالعالم المسيحي الكبير الذي نذر عمره الشريف في مقارعة الإحتلال والدفاع عن المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن سجن هذا الرجل الكبير لمدة 14 عاماً من قبل الكيان المحتل للقدس دليل على الطبيعة الوحشية لهذا الكيان وممارساته القمعية مع القادة المدافعين عن القضية الفلسطينية.

وأعرب عن أمله بأن تنعم روح هذا العالم الفقيد بالراحة الأبدية.