بغداد/نافع الكعبي - في يومها الحادي والثمانين، تواصلت معركة (قادمون يا نينوى) بين القوات العراقية وتنظيم داعش الإرهابي منذ الخامسة مساء الثلاثاء (بتوقيت العاصمة بغداد)، ولغاية صباح الأربعاء، من دون توقّف وتزامنت المعارك، مع حملة قصف جوي وصاروخي عنيف، استهدف تجمعات داعش ومواقعه، فيما تمكنت طائرات القوة الجوية العراقية من تدمير مخازن للأسلحة ومعامل تفخيخ العجلات لداعش، وقد تمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير حي الوحدة بالمدينة وإحكام السيطرة على طريق الموصل - كركوك، بينما حذر ممثل حكومة ديالى المحلية في الحشد الشعبي، الأربعاء، أن زعيم (داعش) أبو بكر البغدادي أيقظ خلاياه النائمة على أهم طريق يربط المحافظة ببغداد داعيا الى تشكيل لجنة استخبارات لمواجهة خطر التنظيم.

وتمكّنت القوات العراقية، مدعومة بطيران التحالف الدولي، من انتزاع مناطق المنطقة الصناعية في حي الكرامة بما فيها معامل الدقيق، وشركة (مرسيدس)، ومعارض السيارات والمجمع التجاري، فضلاً عن أجزاء من حي التأميم، بعد معارك أجبرت خلالها عناصر (داعش) على الانسحاب، وسط خسائر كبيرة في صفوفهم.

وأكد العقيد الركن في قيادة عمليات نينوى خليل ماجد، أنّ القوات العراقية تمكّنت أيضاً من اقتحام أحياء السلام وفلسطين والشيماء والوحدة، مشيراً إلى أنّ القوات ما زالت تخوض معارك عنيفة (حتى الآن)، قائلاً: إن التقدم الذي تحقق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كبير جداً، ونحاول استغلال ذلك لتحقيق انتصارات أخرى.

وبدوره، أكد قائد عمليات تحرير نينوى الفريق عبد الأمير رشيد يار الله، أنّ طيران التحالف الدولي نفّذ 30 غارة جوية على الموصل، لافتاً في بيان إلى أنّ الغارات أسفرت عن تدمير مواقع لداعش، وقتل عدد من عناصر التنظيم.

في غضون ذلك، أعلنت خلية الاعلام الحربي، الاربعاء، عن تدمير عدد من مخازن الاسلحة ومعامل تفخيخ العجلات بضربات نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية في الساحل الايمن من مدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان: من خلال تعاون مديرية الاستخبارات العسكرية وقيادة عمليات قادمون يا نينوى في تحديد اهداف نوعية منتخبة بدقة، نفذت طائرات القوة الجوية العراقية سلسلة ضربات جوية دمرت فيها مواقع للعدو وألحقت بها خسائر كبيرة.

واضافت الخلية: إن الضربات اسفرت عن تدمير مقر وبرج اتصالات لعصابات داعش الارهابية في منطقة حاوي الكنيسة، وتدمير مخزن للاسلحة في حي المأمون، وكذلك تدمير مخزن للعبوات الناسفة ومواد متفجرة في قرية البوسيف وكلها في الجانب الأيمن.

وتابعت الخلية: إن الضربات اسفرت ايضا عن تدمير معمل تفخيخ للعجلات في قضاء تلعفر - الحي العسكري، وتدمير مخزن للاعتدة والاسلحة في الجانب الأيمن حي المنصور قرب دورة السواس، وتدمير معمل لصناعة الصواريخ وقنابر الهاون في الموصل الجانب الأيمن، وتدمير معمل لتفخيخ العجلات في الحي العسكري بقضاء تلعفر.

واوضحت الخلية، أن الضربة دمرت ثلاث عجلات مفخخة (شاحنة قلاب /خباطة سمنت /كيا براد) في طريق تلعفر / العياضية داخل حقل دواجن، ومعملين لصناعة قنابر الهاون في تلعفر / حي المثنى، ومخزن للاسلحة والاعتدة في ناحيه القيروان وتدمير (٧) عجلات وشفلين مدرعين في قرية عين طلاوي.

* إعتقال 4 دواعش وضبط عجلتين تحملان لوحات (ولاية نينوى) بالموصل

وعلى صعيد متصل، أعلنت شرطة نينوى، الأربعاء، اعتقال أربعة عناصر من (داعش) وضبط عجلتين للتنظيم تحملان لوحات تسجيل باسم (ولاية نينوى) في الموصل.

وقالت شرطة نينوى في بيان: إن قوة من فوج طوارئ الشرطة الثامن نفذت عملية دهم في حي البكر في الساحل الأيسر للموصل، أسفرت عن اعتقال أربعة عناصر من (داعش) مختبئين بأحد الدور، مبينا أنهم اعترفوا بمشاركتهم بالقتال في صفوف التنظيم.

وأضافت: إن العملية تمت بناء على معلومات وتعاون المواطنين، لافتة الى أن قوة من ذات الفوج تمكنت أيضا من ضبط عجلتين لداعش تحمل لوحات تسجيل باسم ولاية نينوى، في حي البكر.

* سقوط مروحية عراقية قرب بيجي بسبب خلل فني

من جهة أخرى، أعلنت خلية الاعلام الحربي، الأربعاء، عن سقوط طائرة قرب قضاء بيجي، بسبب خلل فني.

وقالت الخلية في بيان: اثناء تحليق احد تشكيلات طيران الجيش، سقطت احدى الطائرات قرب قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

يذكر ان عددا من المحافظات العراقية شهدت خلال الفترة الماضية سقوط طائرات مروحية، تؤدي في اغلب الاحيان الى تحطيمها وقتل من فيها، فيما يعود سبب اغلب تلك الحوادث الى خلل فني.

* الأمم المتحدة: نزوح نحو 13 ألف عراقي من الموصل منذ بدء المعارك

من جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن نزوح نحو 13 ألف عراقي تاركين منازلهم في مدينة الموصل التي تشهد معارك دامية ضد مسلحي تنظيم (داعش)، وذلك في أحدث بيانات صادرة عن المنظمة الأممية.

وقال السكرتير الصحفي للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن عدد الأشخاص الذين يغادرون الموصل بشكل يومي ازداد بنسبة 50%، من 1600 شخص إلى 2300 شخص في اليوم.

ونوه دوجاريك أن ازدياد عدد النازحين هذا يعود إلى تنشيط المرحلة الثانية لعملية تحرير الموصل من مسلحي (داعش)، مؤكداً أن سكان أحياء الموصل التي تم تحريرها من قبضة الإرهابيين يتلقون من الأمم المتحدة مساعدات إنسانية تضم المياه، والمواد الغذائية والحاجيات الضرورية.

* داعش يعدم موصليّاً غرقاً بـ (الديتول)

بث تنظيم (داعش) إصدارا مرئيا، وثّق جانبا من معركة الموصل، التي تشارف على الدخول في شهرها الثالث، مني خلالها التنظيم بهزائم متلاحقة، فيما لفت الى اعدام شخص عبر إغراقه بمادة الديتول المطهرة بذريعة الاتصال بما وصفه بـ راديو المرتدين.

وركّز التنظيم في إصداره على عناصره الذين فجروا أنفسهم خلال المعركة الحالية، حيث يقدر عددهم بالمئات.

واستعرض التنظيم جانبا من شخصيات المنفذين، وبينهم أطفال وشيوخ مسنون بالعمر، في حين دخل أحد المسنين في نوبة بكاء، لعدم قدرته على تفجير نفسه، بسبب إصابة عربته من قبل القوات العراقية.

وقالت وكالة (أعماق) التابعة للتنظيم، إن 311 شخصا من التنظيم فجروا أنفسهم في معارك الموصل فقط في العام 2016.

وأوضحت الوكالة أن شهر تشرين الثاني الماضي شهد أكبر معدل للعمليات الانتحارية، إذ فجر 132 عنصرا من التنظيم أنفسهم في سوريا والعراق، بمعدل تجاوز أربع عمليات في اليوم الواحد.

وبلغ إجمالي العمليات الانتحارية التي نفذها التنظيم في سوريا والعراق، خلال العام الماضي، 1112 عملية، استهدفت 761 منها القوات العراقية والبيشمركة، و153 استهدفت حزب العمال الكردستاني و133 استهدفت النظام السوري، فيما استهدفت 83 عملية فصائل المعارضة السورية والقوات التركية.

وفي نهاية الإصدار، الذي أطلق عليه تنظيم (داعش) اسم (موكب النور)، أقدم التنظيم على إعدام شخصين، بتهمة التجسس لصالح القوات العراقية.

* الحشد الشعبي: البغدادي أيقظ خلاياه النائمة لتهديد طريق إستراتيجي

الى ذلك، حذر ممثل حكومة ديالى المحلية في هيئة الحشد الشعبي عدي الخدران، الأربعاء، من أن زعيم (داعش) أبو بكر البغدادي أيقظ خلاياه النائمة على أهم طريق يربط المحافظة ببغداد داعيا الى تشكيل لجنة استخبارات لمواجهة هذا الخطر.

وقال الخدران في حديث للسومرية نيوز: لدينا معلومات مؤكدة بأن البغدادي أعطى الضوء الأخضر لخلايا داعش النائمة في أربع مناطق تقع على جانبي طريق بعقوبة - بغداد الجديد من اجل العبث بالأمن والاستقرار الداخلي، مبينا أن زرع عبوة ناسفة على الطريق وقطعه لفترة وجيزة، دليل على بدء نشاط تلك الخلايا.

وكان طريق بعقوبة - بغداد الجديد قطع في وقت سابق لأكثر من ساعة بسبب نصب عبوة ناسفة جرى معالجتها من قبل الهندسة العسكرية.

* مقتل 20 داعشياً بقصف جوي في كركوك

وفي كركوك، افاد مصدر امني في المحافظة، الأربعاء، بأن ٢٠ عنصرا من (داعش) قتلوا بقصف للتحالف الدولي جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن طيران التحالف الدولي قصف مواقع داعش في ناحيتي تازة والرشاد (٣٥ كم جنوب غربي كركوك)، ما ادى الى مقتل ٢٠ عنصراً من التنظيم.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن الضربة الجوية نفذت بالتنسيق مع الاجهزة الاستخبارية العراقية، معتبرا ان قتل هذه المجموعة يعتبر ضربة قاصمة للتنظيم الارهابي.

* انتشار امني مكثف وسط مدينة كربلاء المقدسة

شهدت محافظة كربلاء المقدسة انتشاراً امنياً مكثفاً منذ ساعات الفجر الأولى، مما سبب زحام شديد وعرقلة لحركة السير وسط المدينة.

كما ذكر مصدر امني مطلع في قيادة شرطة كربلاء إن انتشار الأجهزة الأمنية في كربلاء جاء بناءً على معلومات أمنية استخباراتية بعد موجة التفجيرات التي تشهدها بعض محافظات العراق.

وقال متحدث من إعلام قيادة شرطة كربلاء لمراسل وكالة نون الخبرية: إن "عملية نصب الحواجز الأمنية وانتشار الأجهزة الأمنية هو إجراء احترازي لدرء الخطر عن مواطنينا بعد ورود معلومات استخباراتية بعمليات ارهابية تستهدف المحافظة ".

* اعتقال إنتحاري بعجلة مفخخة غربي الأنبار

وافاد مصدر امني في محافظة الانبار، الأربعاء، بأن قوة امنية اعتقلت انتحاريا يقود عجلة مفخخة كان يروم استهداف سيطرة أمنية غرب الرمادي.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن انتحاريا يقود عجلة مفخخة كان يروم تفجيرها على سيطرة امنية في منطقة الـ35 غرب الرمادي.