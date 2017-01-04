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رقم الخبر: 184186 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 18:59 الاقسام: محليات  
لاريجاني: الدستور الايراني لن يفرق بين أتباع الديانات المختلفة
في لقائه نواب الأرمن والآثوريين

لاريجاني: الدستور الايراني لن يفرق بين أتباع الديانات المختلفة

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، على التعايش السلمي السائد بين الديانات المختلفة في ايران، مشيرا الى ان الدستور الايراني لن يفرق بين أتباع الديانات المختلفة ويتعامل بالتساوي مع الجميع.

جاء ذلك في اللقاء بين لاريجاني ونواب الاقليات المسيحية والاثورية والأرمن في مجلس الشورى الاسلامي لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وفيما هنأ بالمناسبة، اكد رئيس البرلمان الايراني ان السيد المسيح (عليه السلام) كباقي الانبياء الالهيين جاء برسائل السلام والمحبة للعالم، وانتهج سبيل العدل والمحبة والحياة السعيدة بين الناس جميعا.
وحضر اللقاء مندوب الاقلية الآثورية في ايران (يوناتن بت كليا) والمندوب عن أرمن الشمال (كارن خانلري) و(جورجيك ابراميان) الذي يمثل أرمن الجنوب في البرلمان الايراني.
واعرب هؤلاء النواب عن تقديرهم لرسائل التهنئة التي بعث بها رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى نواب ورؤساء برلمانات الدول المسيحية (بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد)، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الوحدة والانسجام بين مكونات الشعب في ظل الظروف الاقليمية الراهنة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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