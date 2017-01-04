قال مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الأربعاء، إن بلاده طلبت من العراق سرعة تفعيل اتفاق توريد مليون برميل من خام البصرة لتكريرها في مصافي القاهرة.

وأضاف المصدر للأناضول مفضلاً عدم الكشف عن اسمه أنه كان من المفترض أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

ولم يوضح المصدر أسباب عدم تفعيل الاتفاق.

ووقعت مصر والعراق الاتفاق في مارس/ آذار 2016، وخضع للمناقشة مجددا أثناء زيارة وزير البترول المصري طارق الملا إلى بغداد في نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وترى مصر أن الاتفاق حال تفعيله، سيصب في مصلحة البلدين، لأنه سيسد احتياجات الجانب العراقي من المشتقات النفطية، إضافة إلى توفير الخام الذي ترغب القاهرة في شرائه، وخاصة بعد أزمة أرامكو السعودية.

وتعمل شركات مصرية حالياً في البصرة في مجالات النفط والغاز، وهيئة البترول المصرية شريك في الحقل النفطي “بلوك 9″، جنوبي العراق، بنسبة 10%.

وتسعى مصر جاهدة لتوفير بدائل لكميات المشتقات البترولية وتبلغ 700 ألف طن شهرياً، التي أوقفتها شركة “أرامكو” السعودية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون إبداء أسباب الوقف.

والشهر الماضي، استقبل وزير البترول المصري، السفير الكويتي لدى القاهرة محمد صالح الذويخ، لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال البترول والغاز، ويشمل التعاقد على استيراد كميات من البترول الخام الكويتي لتكريره بمعامل التكرير المصرية، واستيراد كميات من السولار من مؤسسة البترول الكويتية، بتسهيلات في السداد.