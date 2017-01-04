واوضح غمكين في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء اليوم الاربعاء، ان سفينة كاتاماران التي صنعت علي ايدي المتخصصين الايرانيين في خرمشهر ، يبلغ طولها 50 مترا وعرضها 12 مترا؛ مضيفا ان عمليات تدشين السفية تستغرق 4 ايام.

وقال المدير التنفيذي لشركة اروندان لصناعة السفن ان سفينة كاتاماران خصصت لنقل الركاب في منطة الخليج الفارسي وتسع لـ 230 شخصا وتبلغ سرعتها 30 عقدة بحرية .

واكد غمكين انه من خلال تدشين هذه السفية في شركة اروندان، ستقف ايران علي سلم الدول السبع الاولي عالميا في مجال صناعة السفن البحرية لنقل الركاب.