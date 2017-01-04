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رقم الخبر: 184184 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: اقتصاد  
تدشين سفينة 'كاتاماران' الايرانية لنقل الركاب

تدشين سفينة 'كاتاماران' الايرانية لنقل الركاب

اعلن المدير التنفيذي لشركة 'اروندان' لصناعة السفن في ايران 'ارسلان غمكين' عن بدء عمليات تدشين سفينة 'كاتاماران' لنقل الركاب في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان (جنوب غرب البلاد).

واوضح غمكين في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء اليوم الاربعاء، ان سفينة كاتاماران التي صنعت علي ايدي المتخصصين الايرانيين في خرمشهر ، يبلغ طولها 50 مترا وعرضها 12 مترا؛ مضيفا ان عمليات تدشين السفية تستغرق 4 ايام.
وقال المدير التنفيذي لشركة اروندان لصناعة السفن ان سفينة كاتاماران خصصت لنقل الركاب في منطة الخليج الفارسي وتسع لـ 230 شخصا وتبلغ سرعتها 30 عقدة بحرية .
واكد غمكين انه من خلال تدشين هذه السفية في شركة اروندان، ستقف ايران علي سلم الدول السبع الاولي عالميا في مجال صناعة السفن البحرية لنقل الركاب.

 
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