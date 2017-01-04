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رقم الخبر: 184183 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 17:50 الاقسام: اقتصاد  
الجمارك الإيرانية في المركز الثالث عالمياً
بعد نيوزيلندا وباكستان

الجمارك الإيرانية في المركز الثالث عالمياً

أعلنت منظمة الجمارك العالمية، في إجتماعها الأخير في كوريا الجنوبية بشأن مكافحة الغش والتهريب، أن الجمارك الإيرانية تحل في المركز الثالث عالمياً بعد نيوزيلندا وباكستان.

وأشادت المنظمات العالمية بإجراءات الجمارك الإيرانية خلال العامين الماضيين، حيث تم تصنيف ايران في المرتبة الثالثة عالمياً في هذا المجال.

وقد تفقد ممثلو مركز الأمن والمعلومات لمنظمة الجمارك العالمية سابقاً في زيارتهم لإيران اكتشافات الجمارك الايرانية عن قريب، وبعد عودتهم منحوا الوسام الخاص للمركز إلى الرئيس العام لمصلحة الجمارك الإيرانية.

وقد أشاد البنك العالمي، في تقاريره السنوية، بالإجراءات والبرامج التنفيذية للجمارك الإيرانية لتسهيل وتطوير  التجارة عبر تقليل الزمن وتكاليف ترخيص السلع التجارية، مؤكدا على ضرورة استمرار هذه العملية. كما تفقد نائب رئيس المنظمة العالمية للجمارك معرض إكتشافات الجمارك الإيرانية خلال زيارته لإيران في أكتوبر/ تشرين الأول.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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