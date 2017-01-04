قال رئيس مركز أبحاث (حلال) التابع لمؤسسة الغذاء والدواء، بهروز جنت، ان مواصفات منتجات (حلال) الايرانية أفضل مقارنة بالكثير من بلدان العالم، لكن الحاجة ما تزال تتطلب المزيد من الدراسات العلمية في هذا المضمار.

وأضاف بهروز جنت، في كلمة ألقاها بمشغل حول (التعرف على مواد حلال الغذائية): ان موضوع الحلال والحرام وارد في جميع الأديان، إلا أنه يختلف في التفاصيل من دين لآخر. وأشار الى أن الدين الاسلامي يهتم بموضوع الحلال على مستوى رفيع مقارنة بالأديان الأخرى، حيث انه يحرم استهلاك المواد الغذائية ذات الأضرار على الانسان وينصح بالاستفادة من الاغذية الحلال والسليمة.

ولفت جنت الى أنه بمرور الوقت ونيل التقدم العلمي، فانه تم اكتشاف الأدلة المرتبطة بحرمة بعض المواد الغذائية من وجهة نظر الاسلام. وأكد على ضرورة الاستفادة من علامة (حلال) على المنتجات الغذائية بهدف تعرف المستخدمين على حليتها بالنظر الى نمو عمليات التوزيع والتصدير في الكثير من بلدان العالم.

وتنشط مؤسسة الغذاء والدواء الايرانية حالياً في عمليات الرقابة الشديدة على جميع المشتقات والمواد الغذائية المستوردة من الخارج للتثبت من حليتها.

يشار الى أن مليار ونصف المليار مسلم في العالم يفضلون استهلاك المواد الغذائية الـ(حلال)، حيث تكتسب هذه العلامة أهمية بالغة في قطاع الصادرات.