التقى وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد رضا نعمت زادة، بوزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، يوم الثلاثاء في أنقرة، وبحث معه في أهم القضايا الخاصة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأكد الوزير نعمت زادة، خلال اللقاء، على ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية وصولاً الى 30 مليار دولار في مجال التبادل التجاري المشترك والذي أكد عليه الرئيسان الايراني والتركي. ودعا وزير الصناعة الايراني الى تذليل العقبات الخاصة بالبنى التحتية بهدف التسريع في تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الآفاق المستقبلية التي يحرص عليها رئيسا البلدين.

وشدد نعمت زادة على أهمية تذليل العقبات المصرفية بين البلدين وتوفير الظروف المطلوبة لرجال الأعمال الايرانيين والأتراك بهدف تطوير التعاون المصرفي المشترك. وأشار الى المشاكل التي تواجه البلدين في مجال النقل والشحن وخاصة عدم توفر البنى التحتية اللازمة في مجالي النقل البري والسككي، معرباً عن أمله برفع هذه العراقيل عبر تظافر جهود الثنائية لتعزيز الامكانات في هذه المجالات.

وفي إشارة الى اتفاقية التجارة التفضيلية بين طهران وأنقرة، أكد نعمت زادة ان (أهدافنا تفوق موضوع إكمال التجارة التكميلية الهادف الى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومن هذا المنطلق ينبغي التوجه نحو إبرام مذكرة تفاهم بشأن التجارة الحرة بين الجانبين).

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد التركي ان توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية تشكل خطوة فاعلة لتنمية التعاون التجاري بين طهران وأنقرة، متطلعاً بدوره الى إمكانية توقيع مذكرة حول التجارة الحرة بين الجانبين. ولفت زيبكجي الى تأكيد الحكومة التركية على البنوك الخاصة والحكومية لتعزيز تعاونها مع البنوك الايرانية بهدف رفع العقبات المصرفية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

إلى ذلك، أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة، محمد رضا نعمت زادة، ان ايران قد استقطبت 5ر8 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية في قطاع الصناعة والمناجم في الحكومة الحالية فقط.

وقال نعمت زادة، في تصريح له يوم الثلاثاء خلال لقائه السفير الايراني في أنقرة وموظفي قسم الشؤون الاقتصادية في أنقرة: ان هذا الحجم من الاستثمارات تم اجتذابه لتنفيذ 170 مشروعاً صناعياً ومنجمياً، اذ انه تم تدشين أكثر من 80 من هذه المشاريع الاستثمارية. وأشار نعمت زادة الى زيادة وتيرة جذب الاستثمار الأجنبي عقب تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة خلال العام الأخير، وقال: ان 5ر5 مليار دولار من إجمالي هذه الاستثمارات تم جذبها خلال العام الأخير عقب إنجاز خطة العمل المشترك الشاملة.

كما أشار الى أن تركيا والدول الأوروبية والدول الأعضاء في (آسيان) والدول العربية حتى تعتبر من المستثمرين في القطاع الصناعي الايراني.