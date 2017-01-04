يتناقل أفراد قبيلة (إيرولا) الهندية عبر الأجيال مهارة مهمة تقوم على تحضير مضادات لسموم الأفاعي، في بلد تسجل فيه أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن لدغاتها.. وتصنع هذه القبيلة كميات من الترياق تكفي حاجة كل مستشفيات البلاد.

فالسم الذي قد يقتل الإنسان في ثوان معدودة، قد يشفيه أيضاً.. حيث أن أفراد قبيلة إيرولا الهندية تناقلوا عبر الأجيال مهارة مهمة للبشرية تقوم على تحضير مضادات للسموم الحيوانية، في بلد تسجل فيه أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن لدغات الأفاعي. حيث تسجل في الهند لدغات قاتلة للأفاعي بمعدل لدغة كل 12 دقيقة.

وتعد هذه المهنة من أخطر المهن، فلا يمكن أن تأمن جنب الأفعى مهما كنت مسيطر عليها.

وهذه القبيلة التي تعتبر الأفقر في المنطقة، كانت تتناقل تقليداً يقضي بالقبض على الأفاعي لبيع جلودها، إلى أن منعت السلطات هذه الممارسة في سبعينات القرن الماضي.

ومن بعدها تحولت القبيلة إلى صيد الأفاعي لصنع الترياق منها، وخصوصا نوعي (الأهرام) وأفاعي (راسل)، وهما من أخطر أربعة أجناس من هذه الزواحف في الهند.

فعدة مراحل يمر بها السم حتى يصبح ترياقا.. حيث يمزج السم من أربعة أجناس من الأفاعي وثم يتم حقنه بجرعات صغيرة غير قاتلة في خيول، ويقوم جسمها إثر ذلك بإنتاج أجسام مضادة تستخدم في تصنيع الترياق المضاد للسموم.

وتصنع القبيلة كميات من الترياق تكفي حاجة كل مستشفيات البلاد.