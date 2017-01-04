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رقم الخبر: 184179 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 17:41 الاقسام: منوعات  
لص يقع في شر أعماله ويموت خلال عملية سطو!

لص يقع في شر أعماله ويموت خلال عملية سطو!

لقي لص مصرعه أثناء محاولته اقتحام متجر لسرقته.

وفقًا لمقطع الفيديو الذي نشره موقع (لايف ليك) ورصدته كاميرا مراقبة المكان حطم اللص باب المتجر الزجاجي بركلة من قدمه لكن إحدى قطع الزجاج اخترقت شريانه ليلقى حتفه.

وحاول اللصوص إسعاف الرجل ونقله إلى المستشفى بولاية بارانا البرازيلية إلا أنه توفى هناك حيث ألقى القبض عليهم.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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