وفقًا لمقطع الفيديو الذي نشره موقع (لايف ليك) ورصدته كاميرا مراقبة المكان حطم اللص باب المتجر الزجاجي بركلة من قدمه لكن إحدى قطع الزجاج اخترقت شريانه ليلقى حتفه.

وحاول اللصوص إسعاف الرجل ونقله إلى المستشفى بولاية بارانا البرازيلية إلا أنه توفى هناك حيث ألقى القبض عليهم.