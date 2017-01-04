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رقم الخبر: 184178 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 17:39 الاقسام: منوعات  
البحيرة الأكثر تعرضاً للبرق في العالم!

البحيرة الأكثر تعرضاً للبرق في العالم!

قبل عصر الأقمار الصناعية، كانت تحذيرات صاعقة البرق تشمل تجنب المناطق المفتوحة والأشياء الطويلة، ولكن تم إضافة مزيد من الاحتياطات على القائمة مؤخراً، كما يقول الخبراء، فإذا كنت ترغب في مزيد من الأمان، فعليك البقاء بعيداً عن وسط بحيرة (ماراكايبو) في فنزويلا.

فقد ذكر موقع (ساينس) أن بيانات الأقمار الصناعية تشير إلى أن أكثر من 200 صاعقة برق سنوياً تستهدف كيلومتراً مربعاً بعينه على الطرف الشمالي من أميركا الجنوبية).

وبحيرة (ماراكايبو) هي واحدة من أكبر نقاط استقطاب صواعق البرق على سطح الكرة الأرضية، كما يقول روبرت هولزورث، وهو فيزيائي متخصص بالغلاف الجوي بجامعة واشنطن في سياتل.

وتم التوصل لهذا الاكتشاف بواسطة الأدوات الخاصة بالقمر الصناعي المعروف باسم (بعثة قياس سقوط الأمطار الاستوائية)، والذي تم تشغيله من عام 1997 وحتى 2015.وأثناء دوران القمر الصناعي حول الأرض في مسار، غطى كل بقعة بين 38 درجة شمالاً (حوالي خط عرض أثينا) و38 درجة جنوباً (إلى الجنوب مباشرة من ملبورن – أستراليا)، كما أمكنه رصد حوالي 600 كيلومتر مربع في نفس الوقت، كما تقول راشيل ألبرشت، عالمة الأرصاد الجوية في جامعة ساو باولو في البرازيل.

وأوضحت أن مسار القمر الصناعي اشتمل على المرور بكل بقعة في تلك الشريحة الواسعة ما بين 3 إلى 6 مرات يومياً، وتستغرق مدة رصد كل بقعة مدة 90 ثانية في كل مرة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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