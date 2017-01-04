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رقم الخبر: 184177 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 17:36 الاقسام: منوعات  
طفل ينقذ شقيقه من الموت بعد سقوط خزانة عليه

طفل ينقذ شقيقه من الموت بعد سقوط خزانة عليه

امتلك طفل صغير شجاعة منقطعة النظير عندما هب لمساعدة شقيقه التوأم الذي كاد يموت أمام عينيه، حسب ما أظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل.

وقالت صحيفة (الصن) البريطانية، إن الشقيقين كانا يلهوان في غرفتهما عندما وقعت خزانة على أحدهما، وبدا أن أحد الطفلين لقي مصرعه.

لكن تبين، وفقا للفيديو الذي وثق الحادث، أن الطفل لم يصب بأذى، لكنه ظل محاصرا أسفل الخزانة وكان يبكي.

وبدا الشقيق الآخر بداية الأمر مذهولاً أمام ما حدث، لكنه سرعان ما استوعب الموقف وبدأ بالبحث عن كيفية إنقاذ شقيقه المحاصر تحت الخزانة.

وراح يدفع بيديه الصغيرتين الخزانة عن جسد شقيقه، إلى أن تمكن الأخير من الخروج سالماً، إذ بدا أنه لم يصب بأذى.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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