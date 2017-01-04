لا يملك بعض المسافرين في بعض الأحيان التواجد لساعات إضافية في مطارات بين الرحلات، ولكن ربما يستحق الأمر عناء التجربة عند المرور كـ(ترانزيت) على مطار (Changi) الدولي في سنغافورة.

وعلى مدار أربع سنوات على التوالي، حقق مطار (شانجي) السنغافوري المركز الأول في قائمة أفضل المطارات تصميماً -بحسب (ترافل أند ليجر)- وزود بقاعات للسينما وساحات استراحة ومبنى من طابقين على شكل فراشة.

يضم المطار أيضاً حدائق مليئة بالشلالات المائية وحوض للسباحة أعلى السقف لدرجة أن بعض المسافرين يتولد لديهم شعور بأنهم في متنزه عام وليس مطار.

واعرب الكثير من المسافرين عن سعادتهم الشديدة بمرورهم عبر هذا المطار، وسجل البعض منهم تجربتهم الفريدة من نوعها، ومن المنتظر افتتاح منشأة جديدة في (شانجي) عام 2017.