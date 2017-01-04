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رقم الخبر: 184175 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 17:33 الاقسام: منوعات  
شاب يعود لمطلقته بسبب منشور فيسبوك!

شاب يعود لمطلقته بسبب منشور فيسبوك!

قرر شاب اردني العودة لطليقته بعد انفصال دام لأربع سنوات بسبب منشور كتبته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكان على يقين انه وجه له.

وبحسب المعلومات التي رواها الزوج نفسه فإنه انفصل عن زوجته بعد اتفاق ودي وبإتفاق يراعي طفلته التي كانت مولودة حديثاً حينها، حيث كان اتفاقهم على بقاءهم اصدقاء في محاولة بعدم انقاص اي مشاعر اسرية على الطفلة الصغيرة، وهو ما دام حتى كتبت السيدة منشورا على صفحتها الخاصة.

وكتبت السيدة: (حاولت وحاولت ان اعتبرك صديقاً لي .. ولكني فشلت فأنت اول شخص دخلت قلبي واستملكته، وانت من جعلتني (ام) لأجمل طفلة كل ما اراها اتذكر تعابير وجهك عند قدومها لهذه الدنيا ووعدك لها بأن تكون اسعد فتاة هي وأمها، اعلم انني اخطأت، اخطأت بعصبيتي وشقاوتي معك، ولكن لم اكن يوماً ارغب في جعلك حزيناً او اكون سبباً في بعدنا، لا استطيع ان ابعد عن رأسي فكرة ارتباطك بأخرى، فأنت حلمي الجميل الذي اغفوا كل ليلة على امل عودتك، انتظرتك لسنوات حتى تعود، والآن علمت ان تلك السنوات كانت اصعب ايام حياتي والقادم اصعب واصعب، ومع ذلك اعذرك واتمنى لك من كل قلبي الخير وعلي ان اتحمل نتيجة اخطائي).

وانهالت التعليقات من الاصدقاء على المنشور بالدعاء لها بالاستقرار وبالمستقبل الواعد الا ان احد التعليقات وكان لطليقها والذي كتب فيه: (هل تقبلين ان توجهي دعوة لطفلتي بأن تقبل حضور حفل زفافنا الذي غابت عنه).

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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