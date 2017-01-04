|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 184173
|تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017
|الوقت: 17:47
|الاقسام: دوليات
|
تايلند: الانتخابات العامة ستجري هذا العام
قال براويت ونجسوان نائب رئيس وزراء تايلاند، الأربعاء إن الانتخابات العامة ستجري هذا العام بعد أن أثار عضو في الجمعية التشريعية الوطنية الشكوك في ذلك.
وقال براويت الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع للصحفيين في بانكوك "لا يمكننا تأجيلها. لها إطار زمني. ما قالته الجمعية التشريعية الوطنية هو مشكلتها." وسيتعين تأجيل الانتخابات حتى عام 2018 لإتاحة المزيد من الوقت من أجل تمرير القوانين الخاصة بإجرائها.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر