  • الأربعاء ٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184173 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: دوليات  
تايلند: الانتخابات العامة ستجري هذا العام

تايلند: الانتخابات العامة ستجري هذا العام

قال براويت ونجسوان نائب رئيس وزراء تايلاند، الأربعاء إن الانتخابات العامة ستجري هذا العام بعد أن أثار عضو في الجمعية التشريعية الوطنية الشكوك في ذلك.

وقال براويت الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع للصحفيين في بانكوك "لا يمكننا تأجيلها. لها إطار زمني. ما قالته الجمعية التشريعية الوطنية هو مشكلتها." وسيتعين تأجيل الانتخابات حتى عام 2018 لإتاحة المزيد من الوقت من أجل تمرير القوانين الخاصة بإجرائها.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0684 sec