تايلند: الانتخابات العامة ستجري هذا العام قال براويت ونجسوان نائب رئيس وزراء تايلاند، الأربعاء إن الانتخابات العامة ستجري هذا العام بعد أن أثار عضو في الجمعية التشريعية الوطنية الشكوك في ذلك.