واستطاع السائق نوح فورمان عبور 236 إشارة مرور دون توقف وقال نوح في الفيديو، أنه بدأ القيادة من شارع هارليم في الـ3 صباحاً، ولن يتوقف في أي إشارة حتى وصل إلى حي (سوهو)، وبعد أن حالفه الحظ جاء في النهاية وتوقف في الإشارة رقم 234، وربما يعرف هذا السائق أن هذا الموقف لم يتعرض له من قبل فأراد أن يوثق تلك اللحظات وينشرها على مواقع التواصل .