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|رقم الخبر: 184171
|تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017
|الوقت: 17:29
|الاقسام: منوعات
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سائق يعبر 236 إشارة مرور دون توقف
قام سائق سيارة Uber وبقصد تمضية الوقت بقيادة سيارته عبر المدينة ولكنه لم يعلم أنه سيوثق لحظات قد لا تحالف أي أحد آخر.
واستطاع السائق نوح فورمان عبور 236 إشارة مرور دون توقف وقال نوح في الفيديو، أنه بدأ القيادة من شارع هارليم في الـ3 صباحاً، ولن يتوقف في أي إشارة حتى وصل إلى حي (سوهو)، وبعد أن حالفه الحظ جاء في النهاية وتوقف في الإشارة رقم 234، وربما يعرف هذا السائق أن هذا الموقف لم يتعرض له من قبل فأراد أن يوثق تلك اللحظات وينشرها على مواقع التواصل .
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