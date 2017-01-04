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رقم الخبر: 184171 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 17:29 الاقسام: منوعات  
سائق يعبر 236 إشارة مرور دون توقف

سائق يعبر 236 إشارة مرور دون توقف

قام سائق سيارة Uber وبقصد تمضية الوقت بقيادة سيارته عبر المدينة ولكنه لم يعلم أنه سيوثق لحظات قد لا تحالف أي أحد آخر.

واستطاع السائق نوح فورمان عبور 236 إشارة مرور دون توقف وقال نوح في الفيديو، أنه بدأ القيادة من شارع هارليم في الـ3 صباحاً، ولن يتوقف في أي إشارة حتى وصل إلى حي (سوهو)، وبعد أن حالفه الحظ جاء في النهاية وتوقف في الإشارة رقم 234، وربما يعرف هذا السائق أن هذا الموقف لم يتعرض له من قبل فأراد أن يوثق تلك اللحظات وينشرها على مواقع التواصل .

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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