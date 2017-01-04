ذكرت وكالة (سبوتنك) الإخبارية أن سكان الهند أقدموا على شراء 4 أطنان من الذهب خلال 48 ساعة، وجاء ذلك بعد الإعلان عن إصلاح نقدي ينهي عصر استخدام العملة النقدية في عمليات الدفع.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت أن ولاية (جوا) ستتخلى عن استخدام العملات النقدية في التعاملات ابتداء من 31 ديسمبر 2016، لتصبح الولاية الأولى في الهند التي تتحول تماما إلى نظام الدفع غير النقدي.

وقالت صحيفة (ذا تايمز أوف إنديا) إن حوالي 700 شخص قاموا بشراء ما يقارب 45 كيلوغراماً من الذهب من أكبر متاجر المجوهرات في العاصمة الهندية (نيو دلهي)، يوم 8 نوفمبر الماضي، في حين أن مبيعات الذهب في اليوم السابق بلغت 820 غراماً فقط.