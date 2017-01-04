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رقم الخبر: 184167 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 17:24 الاقسام: منوعات  
اخراج مقص جراحة ظل في بطن المريض 18 عاماً

اخراج مقص جراحة ظل في بطن المريض 18 عاماً

ظل مقص جراحي في بطن فيتنامي طيلة 18 عاماً دون أن يدري إلى أن استخرجه الأطباء أخيراً.

ونقل التلفزيون الرسمي عن ما فان نهات (54 عاما) قوله إن الأطباء نسوا المقص على الأرجح في بطنه عام 1998 بعدما خضع لجراحة عاجلة بعد حادث مروري.

وقال نهات إنه كان يشعر بألم على فترات وإن الأطباء وصفوا له دواء لقرحة المعدة إلا أن أشعة سينية أجريت له بنهاية العام الماضي أظهرت السبب: مقص جراحي.

وقالت ترينه تي لونج مديرة مستشفى باك كان للتلفزيون إن المسؤولين يحاولون معرفة من الذي ترك المقص في بطن نهات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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