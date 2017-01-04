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|رقم الخبر: 184166
|تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017
|الوقت: 17:23
|الاقسام: منوعات
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تغيير أغلى (إطار) في العالم بـ 6000 دولار
نشر موقع (فيرال ميجا) مقطع فيديو يظهر تغيير أغلى إطار فى العالم لمركبة مهمات شاقة مقابل مبلغ 6000 دولار أمريكي..
والإطار تابع لشركة (Profil Plus) الفرنسية الشهيرة والتي بدأت في إنتاج معداتها الثقيلة في عام 2003، حيث أنتجت حتى الآن 350 معدة ثقيلة أثبتت جدارتها في عالم الأعمال الشاقة، ولكن المشكلة هي زيادة تكلفة قطع غيارها بالفعل.
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