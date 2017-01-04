والإطار تابع لشركة (Profil Plus) الفرنسية الشهيرة والتي بدأت في إنتاج معداتها الثقيلة في عام 2003، حيث أنتجت حتى الآن 350 معدة ثقيلة أثبتت جدارتها في عالم الأعمال الشاقة، ولكن المشكلة هي زيادة تكلفة قطع غيارها بالفعل.