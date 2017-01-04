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رقم الخبر: 184165 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 17:19 الاقسام: منوعات  
مكافحة الغش في الامتحانات بطريقة مميزة

مكافحة الغش في الامتحانات بطريقة مميزة

توصل المعلمون في مدرسة صينية بمقاطعة (انهوى) إلى طريقة مبتكرة لمنع الطلاب من الغش في الامتحانات.

وأوضحت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن المعلمين طلبوا من طلاب مدرسة إعدادية بالمقاطعة ارتداء (جرائد) حول رؤوسهم، وبتلك الطريقة لا يمكنهم إدارة رؤوسهم والغش من بعضهم البعض.

وتم نشر صورة للطلاب وهم يقومون بأداء امتحاناتهم والجرائد على رؤوسهم، على مواقع التواصل، مما أثار موجة من الجدل بين الرواد، حيث أشاد البعض بتلك الطريقة ووصفوها بأنها (مبتكرة)، فيما انتقدها آخرون قائلين إنها تشكل إهانة لكرامة الطلاب، مضيفين أنها تدل على عدم ثقة المعلمين في الطلاب، وذلك من شأنه أن يلحق أذى نفسي بهم؛ كما أشار البعض إلى أن الجرائد يمكن أن تجعل عملية الغش أكثر سهولة، كونها تحجب مجال رؤية المعلمين.

وصرح متحدث باسم المدرسة بأن ذلك لم يكن امتحانا حقيقيا، لكن كان لعبة بين الطلاب والمعلمين، مشيرا إلى أن هدف المعلمين من خلال تلك الخطوة أو اللعبة هو تخفيف الضغط على الطلاب قبيل الامتحانات النهائية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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